T.C. SAKARYA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2026/125 Esas

17.04.2026

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI MERKEZ SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ ile ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

Davacı vekili, hakkında kayyımlık kararı bulunan İsmail oğlu Mustafa'nın GAİPLİĞİNE karar verilerek bu şahsın hissedar olduğu, Sakarya İli, Serdivan İlçesi, Serdivan Mah. 3116 parsel sayılı Sakarya 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2017/310 E. Sayılı ortaklığın giderilmesi kararı ve Sakarya 2.Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu 2021/15 E. Sayılı satış dosyası sonucu taşınmazın satış bedeli olan 07/04/2026 vade tarihi itibariyle 2.039.928,42 TL'nin işlemiş ve intikal tarihine kadar işleyecek faiziyle birlikte T.M.K. 588 gereği hazineye İNTİKALİNE karar verilmesini talep ve dava etmekle; "İsmail oğlu Mustafa" hakkında bilgisi olan kimselerin ilanın yapıldığı tarihten itibaren 6 ay içinde mahkememizin 2026/125 Esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri İLAN OLUNUR.17.04.2026

Basın No: ILN02453515

