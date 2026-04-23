T.C. MANİSA 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU



2022/19 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/19 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Manisa İl, Yunusemre İlçe, YAĞCILAR Mahalle/Köy, Kayıkbaşı Mevkii, 211 Ada, 12 Parsel,

Adresi : Yağcılar Mahallesi, Kayıkbaşı Mevkii (Eski 763 Parsel) Yunusemre / MANİSA

Yüzölçümü : 6.763,18 m2

İmar Durumu : Yunusemre Belediye Başkanlığından alınan cevabi yazıda; 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı dışında, 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni planında "Sulama Tarım Arazisi" kullanımında olduğu bildirilmiştir.

Kıymeti : 6.289.757,40 TL KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: T.E.K. Genel Müdürlüğü lehine irtifak hakkı vardır. Taşınmaz İrtifak hakkı ile yükümlü olarak satılacaktır. (Şerh baki kalacaktır) Ayrıca bazı hisselerde haciz şerhi mevcut olup, borç var ise satış bedelinden ödenecek taşınmaz üzerindeki hacizler kaldırılacaktır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/09/2026 - 10:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 17/09/2026 - 10:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/10/2026 - 10:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 14/10/2026 - 10:00

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Manisa İl, Yunusemre İlçe, YAĞCILAR Mahalle/Köy, Kayıkbaşı Mevkii, 211 Ada, 11 Parsel,

Adresi : Yağcılar Mah. Kayıkbaşı Mevkii (Eski 764 Parsel) Yunusemre / MANİSA

Yüzölçümü : 3.929,86 m2

İmar Durumu : Yunusemre Belediye Başkanlığından alınan cevabi yazıda; 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı dışında, 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni planında "Sulama Tarım Arazisi" kullanımında olduğu bildirilmiştir.

Kıymeti : 3.733.367,00 TL KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: T.E.K. Genel Müdürlüğü lehine irtifak hakkı vardır. Taşınmaz İrtifak hakkı ile yükümlü olarak satılacaktır. (Şerh baki kalacaktır) Ayrıca bazı hisselerde haciz şerhi mevcut olup, borç var ise satış bedelinden ödenecek taşınmaz üzerindeki hacizler kaldırılacaktır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/09/2026 - 11:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 17/09/2026 - 11:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/10/2026 - 11:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 14/10/2026 - 11:00

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Manisa İl, Yunusemre İlçe, YAĞCILAR Mahalle/Köy, Kayıkbaşı Mevkii, 211 Ada, 10 Parsel,

Adresi : Yağcılar Mahallesi Kayıkbaşı Mevkii (Eski 765 Parsel) Yunusemre / MANİSA

Yüzölçümü : 4.090,25 m2

İmar Durumu : Yunusemre Belediye Başkanlığından alınan cevabi yazıda; 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı dışında, 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni planında "Sulama Tarım Arazisi" kullanımında olduğu bildirilmiştir.

Kıymeti : 3.885.737,50 TL KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: T.E.K. Genel Müdürlüğü lehine irtifak hakkı vardır. Taşınmaz İrtifak hakkı ile yükümlü olarak satılacaktır. (Şerh baki kalacaktır) Ayrıca bazı hisselerde haciz şerhi mevcut olup, borç var ise satış bedelinden ödenecek taşınmaz üzerindeki hacizler kaldırılacaktır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/09/2026 - 12:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 17/09/2026 - 12:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/10/2026 - 12:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 14/10/2026 - 12:00

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Manisa İl, Yunusemre İlçe, MURADİYE Mahalle/Köy, Karahayıt Kumlar Mevkii, 0 Ada, 1635 Parsel,

Adresi : Muradiye Mahallesi Karahayıt Kumlar Mevkii 1635 Parsel Yunusemre / MANİSA

Yüzölçümü : 13.600,00 m2

İmar Durumu : Yunusemre Belediye Başkanlığından alınan cevabi yazıda; 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı dışında, 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni planında "Sulama Tarım Arazisi" kullanımında olduğu bildirilmiştir.

Kıymeti : 13.192.000,00 TL KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: 1 adet haciz şerhi mevcut olup, borç var ise satış bedelinden ödenecektir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/09/2026 - 13:30

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 17/09/2026 - 13:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/10/2026 - 13:30

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 14/10/2026 - 13:30

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Manisa İl, Yunusemre İlçe, MURADİYE Mahalle/Köy, Karahayıt Kumlar Mevkii, 0 Ada, 1636 Parsel,

Adresi : Muradiye Mahallesi Karahayıt Kumlar Mevkii 1636 Parsel Yunusemre / MANİSA

Yüzölçümü : 6.200,00 m2

İmar Durumu : Yunusemre Belediye Başkanlığından alınan cevabi yazıda; 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı dışında, 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni planında "Sulama Tarım Arazisi" kullanımında olduğu bildirilmiştir.

Kıymeti : 6.200.000,00 TL KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: 1 adet haciz şerhi mevcut olup, borç var ise satış bedelinden ödenecektir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/09/2026 - 14:30

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 17/09/2026 - 14:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/10/2026 - 14:30

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 14/10/2026 - 14:30

Basın No: ILN02453819

#ilan.gov.tr