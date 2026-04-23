T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 8. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/4 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/4 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri : İSTANBUL İLİ KÜÇÜKÇEKMECE İLÇESİ HALKALI MAHALLESİ ÇAMLIKALTI MEVKİİ 96 ADA 3 PARSEL SAYILI110,50 M2 ALANLI ARSA ; Ana taşınmaz arsa üzerine inşa edilen bina, tapu kayıtlarına göre kat irtifakı ve kat mülkiyeti kurulmamış olup taşınmaz müşterek mülkiyet hükümlerine tabidir. 110,50 m2 yüzölçümlü parsel üzerine inşa edilen binanın, yapı tarzı betonarme karkas, yapı nizamı bitişik nizam olup bodrum kat+ zemin kat+5 normal kat+ çekme kattan ibarettir. Binanın oturumu yamuk dikdörtgene benzemektedir. Binanın bodrum katında depo bulunmakta, zemin katında 1 adet işyeri (ofis) ve normal katların her birinde 1 adet daireden toplam 5 adet daire mevcuttur. Binanın dış cephesi mantolamalı, sıvalı ve boyalıdır. Binanın ön cephesinde bulunan zemin kat seviyesindeki giriş kapısı camekanlı çelik kapıdır. Bina giriş sahanlığı ve kat sahanlıkları ile merdivenleri mermer kaplıdır. Binada asansör mevcuttur. Daireler antre, salon, 3 oda, mutfak, banyo, wc ve 2 balkon hacimlerinden oluşmaktadır. Binanın toplam inşaat alanı takriben 810 m2 civarındadır. Binadaki dairelerin pencereleri pvc imalat ve ısıcamlı, dış kapıları çelik kapı olup ısıtma sistemleri kombi-doğalgazdır. Binada elektrik ve sihhi tesisatı mevcuttur. Binanın yapı sınıfı 2. sınıf inşaattır. Yapı Ruhsatı.../10/1998 tarih 1/96 sayılıdır. Ruhsata aykırı inşaa edilmiştir. Yapı 27 yaşındadır. Konu taşınmaz çevresinde Şehit Piyade Er Mehmet Cücük Parkı, Halkalı İmkb mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Şehit Er Müslüm Zengin İlkokulu bulunmaktadır. Taşınmazın yakınında Mehmet Akif Ersoy Bulvarı yer almaktadır. Alt ve üst yapı sorunu çözüme kavuşturulmuş bir bölgede yer almaktadır. Belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır.

Taşınmazın Son İmar Durumu: Küçükçekmece Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlü ğünün E-33067842-115.02.01-781625ve 05.02.2026 tarihli yazısında; Söz konusu parsel; 22.06.2005-28.03.2018 –22.03.2021–26.05.2022–27.07.2025 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Sefaköy Revizyon Uygulama İmar Planında, plan notlarının 1.29 ve 1.53 maddesindeki hükümlere haiz, Bitişik Nizam 3 kat (B-3), Konut Alanında kalmak tadır, uygulama safhasında ekte sunulan plan örneğinde (A) ile gösterilen kısmında ve komşusu kadastral yoldan satın alma çıkması halinde tevhid edilmelidir. Plan notlarının 1.53 maddesinde; "3 kat yapılaşma öngörülen 1000 m2'den küçük parsellerde; talep edilmesi halinde, meri plana göre (1 bodrum + zemin + 2 normal kat + zemin kat konturlarında çap olmak üzere) tespit edilecek inşaat alanı aşılmamak ve bodrum katların iskân edilmemesi kaydı ile zemin + 3 normal kat + çap yapılabilir." denilmektedir. Havamania kriterlerinden dolayı maksimum bina yük sekliği ve kat adedi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünce tespit edilecek RS kotuna göre belirlenecektir. " denilmiştir.

Adresi : Halkalı Merkez Mahallesi 1. Kızılay Sokak No:13 Küçükçekmece İstanbul

Yüzölçümü : 110,50 m2

Kıymeti : 18.800.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Satışa arz, Haciz, Aile Konutu Şerhi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/06/2026 - 14:54

Bitiş Tarih ve Saati : 16/06/2026 - 14:54 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/07/2026 - 14:54

Bitiş Tarih ve Saati : 20/07/2026 - 14:54

19/04/2026 (İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

