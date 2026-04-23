T.C. KARŞIYAKA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI



HAZIRLIK BÜROSU

Sayı : 2026/9318 Soruşturma Dosyası

20/04/2026



İLAN



Abdolalı ve Fatameh oğlu, 13/12/1962 Esfahan doğumlu Fereıdoun NAJIPOUR hakkında müşteki Uğur ÇİFTÇİOĞLU'na yönelik hakaret eylemi nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığımızca yapılan soruşturma sonunda,

TCK'nın 5237 sayılı yasanın 125/2-1 maddeleri gereğince 9.000 TL ön ödeme adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş olup,

Şüphelinin bilinen en son adresi olan Uğur Mumcu Mah. 8790/5 Sokak No.130 A blok D.24 Çiğli/İZMİR adresine çıkarılan tebliğ evrakının bila tebliğ iade edildiği, UYAP kaydında yapılan sorgulamada şahsın mernis adresinin bulunmadığı, kayıtlı bulunan tüm adreslerinden kolluk vasıtası ile yapılan adres araştırmalarında da şüphelinin ikamet adresine ulaşılamadığı anlaşılmakla, kararın ilgiliye ilan yoluyla tebliğine karar verilmiştir.

7201 sy.nın 29. maddesine göre hüküm özetinin gazetede ilan edildiği tarihten iki hafta sonra tebliğ edilmiş olacaktır.

İşbu ilanın gazetede yayımlandığı tarihinden itibaren yukarıda yazılı borç ve masraflarını işbu ön ödeme ihtarının tebliğ tarihinden itibaren 10 (ON) GÜN İÇİNDE Cumhuriyet Başsavcılığımızdan alacağınız tahsilat fişiyle ya da herhangi bir Cumhuriyet Başsavcılığına dilekçe ile başvurarak Maliye veznesine ödemeniz ve makbuzunu Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderdiğiniz takdirde hakkınızda kamu davası açılmayacağı,

İşbu ön ödeme ihtarının tebliğ tarihinden itibaren 10 (ON) gün içinde yazı ile talep etmeniz koşuluyla bu miktarın birer ay ara ile üç eşit taksitte ödenmesine Cumhuriyet Savcısı tarafından karar verileceği, taksitlerden birinin süresinde ödememesi halinde ön ödemenin hükümsüz kalacağı ve soruşturmaya devam edileceği,

İlanen duyurulur. 20/04/2026

