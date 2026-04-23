T.C. ESKİŞEHİR SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞUNDAN

ESAS SAYISI : 2023/18 Ort. Gid. Satış

Eskişehir 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 09/02/2021 tarih ve 2017/2043 Esas, 2021/327 Karar sayılı dosyasında verilen ortaklığın giderilmesine ilişkin kesinleşmiş karar gereğince açık artırma suretiyle satış işlemleri yürütülen satışa konu Eskişehir ili, Tepebaşı ilçesi, Cumhuriye mahallesi, 29579 ada, 14 parsel sayılı, 135,47 m² yüzölçümlü, ahşap ev bahçe nitelikli taşınmazın değeri, 07/01/2026 tarihinde yapılan kıymet takdiri uygulaması sonucunda İnşaat mühendisi teknik bilirkişi tarafından verilen bilirkişi raporu ile 5.500.000,00- TL olarak belirlenmiştir. Adresi tespit edilemeyen:Taşınmazda miras payı sahibi, bilinen ve tebliğ yapılamayan, adresi tespit edilemeyen Sakarya ili, Adapazarı ilçesi, Yenicami Mahallesi, Cilt:24, Hane N:512'de nüfusa kayıtlı, Ahmet ve Hikmet'den olma, 16/10/1946 doğumlu, 19748123780 T.C. Kimlik Numaralı,NURETTİN EROY'a, İş bu ilanın yayımı tarihinden itibaren yedi gün sonra kıymet takdiri raporunun tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliği tarihinden itibaren 7 gün içerisinde (gerekli harç ve gider avansını yatırmak suretiyle) Eskişehir 1. Sulh Hukuk Mahkemesine kıymet takdirine itiraz davası açabileceği hususları tebliğ yerine geçmek üzere ilan olunur.

Basın No: ILN02453587

