T.C. ERZURUM İCRA DAİRESİ



2026/6603 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı taşınmazlar satışa çıkarılmış olup taşınmazların ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/6603 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Erzurum İl, Palandöken İlçe, OSMANGAZİ Mahalle/Köy, ÇİFTLİK HARKI Mevkii, 12516 Ada, 3 Parsel, B Blok, 6 Nolu Bağımsız Bölüm.

Adresi : Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi 14. Ara Sokak Numara 7 Adresindeki Modern Life-2 Sitesi B Blok 1. Kat Daire Numarası 6 Palandöken /Erzurum

İmar Durumu : Palandöken Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün bila tarih ve E-74875117-115.99-37937sayılı yazısı ve eki dosyada mevcut olup, incelemek isteyenler dairemize müracaat ederek inceleyebilirler.

Kıymeti : 6.000.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Taşınmazın tapu kaydında 28/12/2021 tarih ve 17535 yevmiye numaralı "Yönetim Planı:28/12/2021" ibareli Beyan bulunmaktadır. TAŞINMAZIN TAPU KAYDINDA YAZILI OLDUĞU GİBİDİR.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/06/2026 - 10:25

Bitiş Tarih ve Saati : 24/06/2026 - 10:25 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/07/2026 - 10:25

Bitiş Tarih ve Saati : 22/07/2026 - 10:25

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Erzurum İl, Palandöken İlçe, OSMANGAZİ Mahalle/Köy, ÇİFTLİK HARKI Mevkii, 12516 Ada, 3 Parsel, A Blok, 32 Nolu Bağımsız Bölüm.

Adresi : Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi Ahi Toraman Baba Caddesi Ceyhunlar İnşaat Sitesi Numara 3/4A Palandöken/ Erzurum

İmar Durumu : Palandöken Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün bila tarih ve E-74875117-115.99-37937sayılı yazısı ve eki dosyada mevcut olup, incelemek isteyenler dairemize müracaat ederek inceleyebilirler.

Kıymeti : 5.400.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: TAŞINMAZIN TAPU KAYDINDA YAZILI OLDUĞU GİBİDİR.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/06/2026 - 12:25

Bitiş Tarih ve Saati : 24/06/2026 - 12:25 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/07/2026 - 12:25

Bitiş Tarih ve Saati : 22/07/2026 - 12:25

21/04/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02455465

