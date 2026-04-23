T.C. ALANYA 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/360

Davacı Kadınsı Karabacak ile Davalı HAZİNE, ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ALANYA BELEDİYESİ, arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili davası nedeniyle;

Aşağıda yönleri ve miktarı belirtilen taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememizin 2024/360 E.sayılı dosyasına başvurmaları ilan olunur.

Alanya Kestel Mahallesi, Bük Mevki

KUZEYİ : Yol ve kısmen 1089 ada 1 parsel

GÜNEYİ : 108 ada 3 ve kısmen 2 parsel

DOĞUSU : 1089 da 1 parsel

BATISI : Kısmen 1089 ada 3 parsel ile çevrili tahminen 873,975 m2 lik yer

Basın No: ILN02453721
