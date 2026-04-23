ÇİVRİL 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından Çivril 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin;

2026/45 Esas sayılı dosyasından davalı Sakine Elmas'ın aleyhine Denizli ili, Çivril ilçesi, Şenköy Mahallesi, 102 ada, 81 parsel sayılı taşınmazın 701,04 m² lik kısmında daimi irtifak hakkı, Denizli ili, Çivril ilçesi, Şenköy Mahallesi, 102 ada, 66 parsel sayılı taşınmazın 31,58 m² lik kısmında daimi irtifak hakkı, 10,58 m² lik kısmında mülkiyet hakkı alanı hakkında kamulaştırma kararı verildiği, kamulaştırmayı yapan kurumun Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü olduğu,

2026/46 Esas sayılı dosyasından davalı Tunay Ünal'ın aleyhine Denizli ili, Çivril ilçesi, Şenköy Mahallesi, 127 ada, 38 parsel sayılı taşınmazın 82,63 m² lik kısmında daimi irtifak hakkı alanı hakkında kamulaştırma kararı verildiği. kamulaştırmayı yapan kurumun Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü olduğu,

2026/47 Esas sayılı dosyasından davalı Refik Duman'ın aleyhine Denizli ili, Çivril ilçesi, Şenköy Mahallesi, 126 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın 37,49 m² lik kısmında daimi irtifak hakkı, 26,52 m² lik kısmında mülkiyet hakkı alanı hakkında kamulaştırma kararı verildiği. kamulaştırmayı yapan kurumun Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü olduğu,

2026/48 Esas sayılı dosyasından davalı Ümmü Karabulut'un aleyhine Denizli ili, Çivril ilçesi, Şenköy Mahallesi, 126 ada, 4 parsel sayılı taşınmazın 323,48 m² lik kısmında daimi irtifak hakkı alanı hakkında kamulaştırma kararı verildiği. kamulaştırmayı yapan kurumun Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü olduğu,

2026/49 Esas sayılı dosyasından davalı Aysun Erol'un aleyhine Denizli ili, Çivril ilçesi, Şenköy Mahallesi, 126 ada, 7 parsel sayılı taşınmazın240,90 m² lik kısmında daimi irtifak hakkı , Denizli ili, Çivril ilçesi, Şenköy Mahallesi, 126 ada 8 parsel sayılı taşınmazın 212,18 m² lik kısmında daimi irtifak hakkı alanı hakkında kamulaştırma kararı verildiği. kamulaştırmayı yapan kurumun Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü olduğu,

Davalı-davalıların 30 gün içerisinde kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıda iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceği,

Davalıların kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıdan iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açmak istemesi halinde husumeti Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü'ne yöneltmesi gerektiği,

Davalının yukarıda da yazılı şekilde idari yargıda iptal davası açtığında, dava açtığını ve yürütmenin durdurulması kararı verildiğini belgelendirip mahkemeye bu belgeleri vermesi, aksi takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırılan parselin kamulaştırmayı yapan Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü adına tescil edileceği,

Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin davalı adına açtırılacak T.C. Ziraat Bankası Çivril Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 2 hafta içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi ilan olunur.

