T.C. MUŞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Giriş Tarihi:
ESAS NO : 2025/303 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Muş İli, Korkut İlçesi
MEVKİİ : Alazlı ( Tirmet) Köyü
PAFTA NO :
ADA NO : 123
PARSEL NO : 1
VASFI :
YÜZÖLÇÜMÜ : 34.581,73
MALİKİN ADI VE SOYADI : Adbulnasır GÜVEN
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TEDAŞ
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/303 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 02.01.2026
