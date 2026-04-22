T.C. HATAY 1. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN
İ L A N
DOSYA NO : 2021/358 Esas
KARAR NO : 2025/38
Dolandırıcılık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 28/01/2025 tarihli ilamı ile 157/1 maddesi gereğince; 2 YIL 6 AY HAPİS ve 20000 TL ADLİ PARA cezası ile cezalandırılan Khaled ve Amer oğlu, 1986 doğumlu MOHAMMAD ALOMAR tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin ULUSAL BİR GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 17.04.2026
