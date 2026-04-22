T.C. ÇİVRİL 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından Çivril 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin; 2026/39 Esas sayılı dosyasından davalı Türkan Ayhan, Ummahan Karaşahin, Murat Ayhan, Nuray Erdoğan, Hilmi Aydın, Safiye Kılıç, Çetin Aydın, Ramazan Aydın, Hanife Aydın, Demet Kara , Ferdi Aydın'ın aleyhine Denizliili, Çivril ilçesi, Şenköy Mahallesi, 101 ada, 11 parsel sayılı taşınmazın 102,09 m² lik kısmında daimi irtifak hakkı, 10,58 m² lik kısmında mülkiyet hakkı alanı hakkında kamulaştırma kararı verildiği, kamulaştırmayı yapan kurumun Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü olduğu,2026/40 Esas sayılı dosyasından davalı Ali Can, Turgay Can, Nurgül Filiz, Oktay Can ve Nedim Can aleyhine Denizli ili, Çivril ilçesi, Şenköy Mahallesi, 101 ada, 86 parsel sayılı taşınmazın433,89 m² lik kısmında daimi irtifak hakk ıalanı hakkında kamulaştırma kararı verildiği. kamulaştırmayı yapan kurumun Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü olduğu,

2026/41 Esas sayılı dosyasından davalı Niyazi Kırpat, Salih Kırpat, Enver Kırpat. Ömer Kırpat ve Olcay İnanç aleyhine Denizli ili, Çivril ilçesi, Şenköy Mahallesi, 101 ada, 54 parsel sayılı taşınmazın 613,25 m² lik kısmında daimi irtifak hakkı alanı hakkında kamulaştırma kararı verildiği. kamulaştırmayı yapan kurumun Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü olduğu,

2026/42 Esas sayılı dosyasından davalı Aytaç Erol aleyhine Denizli ili, Çivril ilçesi, Şenköy Mahallesi, 102 ada, 91 parsel sayılı taşınmazın 443,36 m² lik kısmında daimi irtifak hakkı alanı hakkında kamulaştırma kararı verildiği. kamulaştırmayı yapan kurumun Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü olduğu,

2026/43 Esas sayılı dosyasından davalı Fadime Meşe aleyhine Denizliili, Çivril ilçesi, Şenköy Mahallesi, 102 ada, 89 parsel sayılı taşınmazın 55,29 m² lik kısmında daimi irtifak hakkı alanı hakkında kamulaştırma kararı verildiği. kamulaştırmayı yapan kurumun Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü olduğu,

2026/44 Esas sayılı dosyasından davalı Mevlüt Deli aleyhine Denizli ili, Çivril ilçesi, Şenköy Mahallesi, 102 ada, 80 parsel sayılı taşınmazın 107,79 m² lik kısmında daimi irtifak hakkı alanı hakkında kamulaştırma kararı verildiği. kamulaştırmayı yapan kurumun Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü olduğu,

Davalı-davalıların 30 gün içerisinde kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıda iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceği,

Davalıların kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıdan iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açmak istemesi halinde husumeti Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü'ne yöneltmesi gerektiği,

Davalının yukarıda da yazılı şekilde idari yargıda iptal davası açtığında, dava açtığını ve yürütmenin durdurulması kararı verildiğini belgelendirip mahkemeye bu belgeleri vermesi, aksi takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırılan parselin kamulaştırmayı yapan Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü adına tescil edileceği,

Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin davalı adına açtırılacak T.C. Ziraat Bankası Çivril Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 2 hafta içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi ilan olunur.

Basın No: ILN02452883

