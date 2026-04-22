T.C. BURSA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2026/54 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi davası sonucunda aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/54 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Özellikleri : Satışa konu Bursa İli Kestel İlçesi Şevketiye Mahallesi 105 Ada 55 Parsel numarasında kayıtlı bulunan ve ana taşınmaz niteliği "Tarla" olan 1.719,07 m2yüzölçümündeki taşınmazdır. Taşınmaz yer yer değişmekle Eğimli arazilerdendir. Kadastro yolu bulunmamaktadır. Taşınmaz Şahıs imkanları ile sulanabilir tarım Arazisidir. Taşınmaz kısmen Boş Tarla ve kısmende Çalılık-Ağaçlık olarak kullanılmaktadır.Taşınmaz Belediye Hizmetlerinden faydalanmamaktadır.

Adresi : Bursa İli Kestel İlçesi Şevketiye Mahallesi 105 Ada 55 Parsel

Yüzölçümü : 1.719,07 m2

İmar Durumu:1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında ''Kırsal Yerleşim Alanını'' olarak tanımlı bölgede kalmaktadır.

Kıymeti : 1.719.070,00 TL

KDV : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/06/2026 - 13:35 Bitiş Tarih ve Saati : 30/06/2026 - 13:35 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/07/2026 - 13:35 Bitiş Tarih ve Saati : 31/07/2026 - 13:35

Taşınmazın Özellikleri : Satışa konu Bursa İli Kestel İlçesi Şevketiye Mahallesi 103 Ada 40 Parsel numarasında kayıtlı bulunan ve ana taşınmaz niteliği "Tarla" olan 4.872,70 m2yüzölçümündeki taşınmazdır.Taşınmaz yer yer değişmekle beraber % 3-10 arasında meyillidir. Zeminde Tarımsal kullanıma uygun bir yapıya sahiptir. Erozyon Problemi yoktur. Kadastro yolu vardır. Şevketiye Mahallesi Kısmet Sokağa cephelidir. Taşınmaz Sulu tarım Arazisidir. Taşınmaz kısmen Boş Tarla ve kısmende Çalılık-Ağaçlık olarak kullanılmaktadır. Belediye Hizmetlerinden faydalanmamaktadır.

Adresi : Bursa İli Kestel İlçesi Şevketiye Mahallesi 103 Ada 40 Parsel

Yüzölçümü : 4.872,70 m2

İmar Durumu: 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında ''Tarım Alanı'' olarak tanımlı bölgede kalmaktadır.

Kıymeti : 4.872.700,00 TL

KDV Oranı : %10



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/06/2026 - 14:35 Bitiş Tarih ve Saati : 30/06/2026 - 14:35 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/07/2026 - 14:35 Bitiş Tarih ve Saati : 31/07/2026 - 14:35

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

