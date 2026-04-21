T.C. ANTALYA 6. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/26 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/26 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri : Antalya İl, Muratpaşa İlçe, Şirinyalı Mahalle, 5819 Ada, 12 Parsel, 1 kat 5 nolu Bağımsız Bölüm, arsa payı 100/1000, net 131 m², mesken vasıflı taşınmaz açık artırma ile yükümlülükleri ile birlikte satılacaktır.

Adresi : Şirinyalı Mah. 1491 Sokak No:12 İnci Apt. 1. Kat 5 Nolu Muratpaşa ANTALYA

İmar Durumu : 1/1000 ölçekli uygulama imar planında "KONUT" kullanımında kalmakta olup, inşaat durumu; "AYRIK" nizam, Kat adedi: "DÖRT(4)", TAKS: 0.20, KAKS: 0.80'dir.

Kıymeti : 7.500.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/05/2026 - 11:52

Bitiş Tarih ve Saati : 02/06/2026 - 11:52 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/06/2026 - 11:52

Bitiş Tarih ve Saati : 02/07/2026 - 11:52

15/04/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

