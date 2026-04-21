T.C. ANTALYA 13. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN



İ L A N

DOSYA NO : 2019/352 Esas

KARAR NO : 2026/1

Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan Mahkememizin 2019/352 Esas - 2026/1 Karar sayılı ve 07/01/2026 tarihli ilamı ile TCK'nun 142/2.h.2 maddesi gereğince 6 YIL HAPİS cezası ile cezalandırılan sanık Osama ve Randa oğlu, 27/01/1981 Riyat doğumlu KHALED ALSAYED ile katılan Mahmoud ve Nada oğlu, 1981 Suudu Arabistan doğumlu Bashar Natour tüm aramalara rağmen bulunamamış ve gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup İLAN OLUNUR. 16.04.2026

