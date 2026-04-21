KONYA EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN ARSA SATIŞ İHALE İLAN METNİDİR

1-TAŞINMAZIN MAL SAHİBİ İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER:

1.1- Taşınmazın Mal Sahibi İdarenin;

a) Adı : Konya /Ereğli Belediyesi

b) Adresi : N.Kemal Mah. Anıt Cad. No:58 Ereğli / KONYA

c) Telefon numarası : (0 332) 713 15 18

d) Faks numarası : (0 332) 713 12 40

2-İHALEYE İLİŞKİN BİLGİLER:

a) İhale usulü : Mülkiyeti belediyemize ait, aşağıda tabloda gösterilen 2 adet arsa, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 36 ncı maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile ihale edilecektir.

b) İhalenin yapılacağı adres: Namık Kemal Mahallesi Anıt Cad. No:58 Ereğli / Konya adresinde bulunan belediye hizmet binasındaki Sevide Tavas Toplantı Salonu ve Kitaplığı.

c) İhale encümen huzurunda yapılacak olup, işin şartnamesi belirlenen bedel karşılığında Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden satın alınabilir veya bedelsiz görülebilir.

d) Müracaat Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü'ne ihale günü en geç saat 12.00'a kadar yapılacaktır. İhale saati uygulamasında TRT ve PTT kurumları saat ayarı esas alınır.

3-İHALE EDİLECEK TAŞINMAZLARA AİT BİLGİLER ve İHALE TARİH ve SAATLERİ:

S.No Mahalle Ada Parsel Hisse/Parsel Alanı m2 Niteliği Muhammen Bedeli Geçici Teminat Bedeli İhale Tarih ve Saati 1 Toros Mah. 2626 13 8199,73m²/ 8199,73m² (Tam) Arsa 50.018.353,00TL. 1.500.550,59TL. 07.05.2026-14:30 2 Fatih Mah. 2352 9 6009,98m²/ 6308,21m² (Hisseli) Arsa 42.069.860,00TL. 1.262.095,80TL. 07.05.2026-14:40

4-İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN GEREKEN BELGELER

İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır.

a)İstekli Gerçek Kişi İse:

-2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. Maddesince usulüne göre hazırlanış

Dış zarf (İdari şartname 10.Maddede belirtilen şekliyle) İç zarf (İdari şartname 10.Maddede belirtilen şekliyle) Teklif mektubu (İdari şartname ekinde bulunan örneğe uygun) Başvuru dilekçesi. Şartname (istekli tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış) İhalelerden yasaklı olmadığına dair taahhütname Şartname alındı makbuzu (2.000,00TL) Geçici Teminat Bedel Makbuzu, Süresiz teminat mektubu veya 90 gün süreli limit içi Teminat Mektubu. Borcu yoktur belgesi (Ereğli Belediyesi veznesinden alınacaktır.) Kanuni İkametgâh Belgesi (Nüfus Müdürlüğü e-devlet vb. yerlerden alınabilir) T.C Kimlik Kartı Fotokopisi veya Nüfus Cüzdanı fotokopisi Vekâleten katılma durumunda noter tasdikli vekâletname ile vekâleten katılan kişinin imza sirküsü Ortak girişim olması halinde noter tasdikli İş ortaklığı Beyannamesi, Yetki belgesi ve İmza Sirkülerinin idareye verilmesi.

b)İstekli Tüzel Kişilik İse;

-2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. Maddesince usulüne göre hazırlanış

Dış zarf (İdari şartname 10.Maddede belirtilen şekliyle) İç zarf (İdari şartname 10.Maddede belirtilen şekliyle) Teklif mektubu (İdari şartname ekinde bulunan örneğe uygun) Başvuru dilekçesi. Şartname (istekli tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış) İhalelerden yasaklı olmadığına dair taahhütname Şartname alındı makbuzu (2.000,00TL) Geçici Teminat Bedel Makbuzu, Süresiz teminat mektubu veya 90 gün süreli limit içi Teminat Mektubu. Borcu yoktur belgesi (Ereğli Belediyesi veznesinden alınacaktır.) Ticaret Odasından veya diğer resmi makamlardan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair ihale yılı içinde alınmış belge.(Katılımcının Oda olması halinde bu belge istenmeyecektir) Şirket adına ihaleye katılacak kişi veya kişilerin, şirketin yetkilisi olduğunu gösterir yetki belgesi veya yetkili olduğunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya Ticaret Oda belgesinde yetkili olduğunu gösterir belge ile ihaleye katılacak kişinin imza sirküsü. Vergi Sicil Kaydı veya Vergi Levhası Fotokopisi.(E devlet, internet Vergi Dairesi vb..) Şirket adına vekâleten katılma durumunda vekâletname ile vekâleten katılan kişinin imza sirküsü Ortak girişim olması halinde Noter tastikli İş ortaklığı Beyannamesi, Yetki belgesi ve İmza Sirkülerinin idareye verilmesi.

5- İHALEDE KOMİSYONUN YETKİSİ:

Belediye Encümeni, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 29. maddesi gereğince Komisyonlar ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

6-İHALENİN YAPILAMAMASI HALİNDE:

2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 43. maddesinde "Kapalı teklif usulü ile yapılan ihalelerde, istekli çıkmadığı veya teklif olunan bedel komisyonca uygun görülmediği takdirde, ya yeniden aynı usulle ihale açılır veya idare yararı görüldüğü takdirde, ihalenin bitiş tarihinden itibaren 15 gün içinde iş pazarlıkla yaptırılır. İşin pazarlığa bırakılması halinde şartnamede belirtilen nitelik ve şartların aynen muhafazası zorunludur. İLAN OLUNUR.

