T.C. NAZİLLİ 4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ



Esas No: 2017/321

Karar No: 2015/1063





İ L A N

Yaralama suçundan müşteki sanık Kadir Kadri hakkında Mahkememizde açılan kamu davasının yapılan yargılaması sonunda;

A-1-Her ne kadar sanık Kadir Kadri hakkında basit yaralama suçundan cezalandırılması istemi ile mahkememize kamu davası açılmış ise de;sanığın üzerine atılı 5237 sayılı TCK'nın 86/2 maddesinde düzenlenen basit yaralama suçu için öngörülen cezanın türü ve üst haddine göre 5237 sayılı TCK'nın 66/1-e, 67/4. maddeleri gereği 8 yıllık olağan ve 12 yıllık olağanüstü zaman aşımı süresinin öngörüldüğü, sanık Kadir hakkında zaman aşımını kesen son işlemin iddianame düzenleme tarihi olan 15/05/2017 tarihi olduğu ve zaman aşımını kesen başka bir işlem bulunmadığı, bu hali ile olağan zaman aşımı süresinin 15/05/2025 tarihinde dolduğu anlaşıldığından sanık Kadir Kadri hakkında açılan kamu davasının zamanaşımı nedeniyle 5271 sayılı CMK'nın 223/8 maddesi uyarınca DÜŞMESİNE

B-1 Sanık Aziz Duman'ın üzerine atılı müşteki Kadir Kadri'ye yönelik Kasten Yaralama suçunu işlediği sabit görülerek eylemine uyan 5237 sayılı TCK'nın 37/1 maddesi delaletiyle TCK'nın 86/1 maddesi uyarınca suçun işleniş şekli, sanığın kasta dayalı kusuru, meydana gelen zararın ağırlığı nazara alınarak takdiren 1 YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

2-Kasten yaralama eylemi neticesi katılanın hayat fonksiyonlarını ORTA (2) derecede etkileyeceknitelikte kırık meydana geldiğinden sanığa verilen cezada 5237 sayılı TCK'nın 87/3 maddesi gereği takdiren 1/6 oranında arttırım yapılarak 1 YIL 2 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

3-Hükmolunan cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri nazara alınarak 5237 sayılı TCK'nın 62/1 maddesi uyarınca takdiren 1/6 oranında indirime gidilerek 11 AY 20 GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

4-Oluş ve kapsama göre sanığın cezasından başkaca artırım ve indirim yapılmasına yer olmadığına,

5-Sanığın kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkûmiyetinin kanuni sonucu olarak; 24/11/2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Anayasa Mahkemesi'nin 08/10/2015 tarihli, 2014/140 Esas ve 2015/85 Karar sayılı kararındaki iptal edilen hususlar ile 15/04/2020tarih 13100 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren 7242 sayılı Kanunun 10. maddesi ile 5237 sayılı TCK'nın 53. maddesinde yapılan değişiklikler gözetilerek sanık hakkında 5237 sayılı TCK'nın 53/1-2-3. maddesinin tatbikine,

6-Sanığın suça meyilli kişiliği, engel sabıkasının bulunması dikkate alındığında yeniden suç işlemeyeceği hususunda mahkememizde olumlu kanaat hasıl olmadığından sanık hakkında 5237 sayılı TCK 50., 51. ve 5271 sayılı CMK 231. maddelerinin uygulanmasına ayrı ayrı yer olmadığına,

7-Sanığın adli sicil kaydındaki Nazilli 4. Asliye Ceza Mahkemesinin 2012/299 Esas,2013/245 Karar sayılı ilamında yer alan 4 ay 15 gün hapis cezası sebebiyle mükerrir olduğu anlaşıldığından TCK'nın 58/6-7. maddeleri gereğince sanığa verilen cezanın birinci kez mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine ve cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına karar verilmiştir.

Mahkememiz kararının müşteki sanık Kadir Kadri'ye tüm araştırmalara rağmen tebliğ mümkün olmadığından

1-7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29, Maddesi gereğince gerekçeli kararın ve sanık Aziz Duman' ın istinaf dilekçesinin İLANIN tebliğine,

2-Hüküm fıkrasının ve istinaf dilekçesinin ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.

