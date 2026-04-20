T.C. KAHRAMANMARAŞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2025/236 Esas

KARAR İLANI

Mahkememizce verilen 19/12/2025 tarihli ve 2025/236 esas sayılı gerekçeli kararın davalı Selahattin Kanat ´a tebliğ edilemediği, Mahkememizce ; 1-ADava konusu Kahramanmaraş İli Dulkadiroğlu İlçesi Yenişehir Mahallesi 599 ada 56 parsel sayılı 153,37 m² yüz ölçümlü taşınmazın davalılar adına olan tapu kaydının İPTALİ ile, tüm takyidatlardan ari olarak davacı KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI adına TESCİLİNE, fen bilirkişisi Mehmet Yiğit'in 16/09/2025 tarihli rapor ve eki krokisinin kararın eki SAYILMASINA," şeklinde karar verildiği, Mahkememizce yapılan tüm araştırmalara rağmen davalı Mehmet ve Fatma oğlu1956 doğumlu Selahattin Kanat´ın (TC:425........ ) adresi tespit edilemediğinden iş bu ilanın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde itirazınız var ise istinaf yasa yolu açık olmak üzere Mahkememizin 2025/236 esas sayılı dava dosyasına yazılı olarak itiraz etmeleri hususu yasa gereği ilan olunur.

