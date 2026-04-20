T.C. ERZİNCAN 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2017/218 Esas

KARAR NO : 2026/280

Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 23/01/2026 tarihli ilamı ile 206/1 maddesi gereğince cezası ile cezalandırılan Bıkton ve Jujuna kızı, 14/04/1963 doğumlu,mah/köy nüfusuna kayıtlı DAREJANI GOGOHHIA tüm aramalara rağmen bulunamamış, mahkememiz gerekçeli kararı tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 15.04.2026

Basın No: ILN02450283

#ilan.gov.tr