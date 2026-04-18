Örnek No:55*

T.C.

BURSA

SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2025/148 SATIŞ



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/07/2026 - 11:05 Bitiş Tarih ve Saati : 09/07/2026 - 11:05 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/08/2026 - 11:05 Bitiş Tarih ve Saati : 10/08/2026 - 11:05

Ortaklığın giderilmesi davası sonucunda aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Taşınmazın Özellikleri : Satışa konu Bursa İli Osmangazi İlçesi Selçukgazi Mahallesi 163 Ada 24 Parsel numarasında kayıtlı bulunan ve ana taşınmaz niteliği " Zeytinlik'' olan 17.149,55 m2 yüzölçümündeki taşınmazdır. Taşınmaz yer yer değişmekle beraber % 5-30 arasında değişen kısmen meyilliarazilerdendir. Taşınmazın, Batı tarafında Kadastro yolu vardır. Kısmen Engebe ve Toprak yol olması nedeni ile yaz ve kış aylarında, Traktörler vb. Araçlar ile ulaşım sağlanmaktadır. Taşınmaz Kuru tarım arazisidir. Taşınmazın üzerinde, 55-60 yaşlarında Kapama Zeytin Bahçesi Tesis edilmiştir.Ayrıca taşınmaz içerisinde aile ihtiyacına yönelik olarak dikilen İncir Ağaçlarıda mevcuttur. Belediye hizmetlerinden faydalanmamaktadır. Adresi : Bursa İli Osmangazi İlçesi Selçukgazi Mahallesi 163 Ada 24 Parsel Yüzölçümü : 17.149,55 m2 İmar Durumu:1/1.000 Ölçekli Uygulama İmar Planının bulunmadığı belirtilmiştir. Kıymeti: 9.432.252,50 TL KDV Oranı : %10 Kaydındaki Şerhler: Bursa 11. Asliye Hukuk Mahkemesinin 03.02.2022 tarih ve 2022/30 Esas sayılı İlgi İdarenin Yazılı talebi yazıları 2942 Sayılı Kanunun 31/b maddesi gereği şerh TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ lehine

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

