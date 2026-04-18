İLAN

ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN

GASTROPORT TAKSİ DURAĞI S.NO PLAKA/ ARAÇ BİLGİSİ DURAK

10 YILLIK KİRA MUHAMMEN BEDELİ GEÇİCİ TEMİNAT İHALE DOSYA BEDELİ KİRA/SÖZLEŞME

SÜRESİ İHALE TARİH VE SAATİ 1 17 T 0019 GASTOPORT AVM ÖNÜ 3.000.000,00 TL +KDV 90.000,00 TL 5.000,00 TL

10 YIL 29.04.2026

Saat:14:00 2 17 T 0014 GASTOPORT AVM ÖNÜ 3.000.000,00 TL +KDV 90.000,00 TL 5.000,00 TL

10 YIL 29.04.2026

Saat:14:05 3 17 T 0018 GASTOPORT AVM ÖNÜ 3.000.000,00 TL +KDV 90.000,00 TL 5.000,00 TL

10 YIL 29.04.2026

Saat:14:10 4 17 T 0027 GASTOPORT AVM ÖNÜ 3.000.000,00 TL +KDV 90.000,00 TL 5.000,00 TL

10 YIL 29.04.2026

Saat:14:15

Belediye Encümeni 2886 Sayılı Kanun'un 29. maddesi gereği ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. 29 Nisan 2026 İhale Çarşamba günü Saat 14.00 itibariyle Çanakkale Belediyesi Meclis Salonu/ÇANAKKALE adresinde, Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

İhaleye Katılım Şartları;

İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişi veya kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.

1- Gerçek kişilerden;

a) Nüfus Cüzdan Sureti

b) Kanuni ikametgâh belgesi

c) Tarihçeli Yerleşim Yeri Raporu.

d) Adli Sicil Belgesi

e) Noter tasdikli imza sirküleri

f) Ticari plakalı taksi tek kişi üzerine olabileceği gibi hisse oranlarını belirten Noterden düzenlenmiş ortaklık sözleşmesi ile en çok 2 ortaklı olabilir. Ortak girişim olması halinde ortakların her biri için a,b,c,d,e bendlerindeki belgelerin eksiksiz olması gerekmektedir.

2- Tüzel kişilerden;

a) Mevzuatı gereği siciline kayıtlı bulunduğu idareden ihalenin yapıldığı yılda alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

b) İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeler veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevleri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler.

c) Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak ve teklif vermeye yetkili olan kişilerin vekili olduğuna dair noter onaylı vekaletname ve noter tasdikli imza sirküleri.

d) Vergi Levhası

3- Ortak Belgeler;

a) İç zarf

b) Dış zarf

c) Vekâleten iştirak ediliyor ise vekâleten iştirak edenin teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ihalenin yapıldığı yıla ait noter tasdikli vekâletname ile noter tasdikli imza sirküleri

d) İlanda yazılı olan geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya bankalardan birinden alınmış süresiz teminat mektubu

e) Belediyemize borcu olmadığına dair Çanakkale Belediyesi ilgili müdürlüğünden alınan borcu yoktur belgesi

f) Sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair belge

g) Çanakkale Belediye Başkanlığı Ticari Taksi Yönetmeliği hükümlerine göre çalışacağını ve Belediye Meclisi ile Belediye Encümeninin alacak olduğu kararlarına uyacağını taahhüt ve kabul ettiğine dair noterden alınmış taahhütname.

h) Şartnamenin her bir sayfasının istekli tarafından imzalanarak okunup kabul edildiği belirterek imzalanması.

i) İhale dosya bedeli olan 5.000,00 TL tutarındaki makbuz.

Ortak Girişim Olması Halinde;

a) Kiralanacak "T" plaka kullanım hakkı tek kişi üzerine olabileceği gibi hisse oranlarını belirten Noterden düzenlenmiş ortaklık sözleşmesi ile en çok 2 (iki) ortaklı olabilir.

b) Bu ihale için uygun olarak düzenlenmiş noterden tasdikli ortak girişim beyannamesi ve Ortak girişimi oluşturan gerçek ve/veya tüzel kişilerin her birinin (1) ve/veya (2) ile (3) maddelerindeki esaslarına göre temin edecekleri belgeler.

2. Yukarıda bahsedilen Muhammen Bedel, Geçici Teminat Bedeli ve İhale Dosya Bedeli tek plaka için geçerli olacaktır. Birden fazla plaka için ihaleye girmek isteyenler bu ücretleri ayrıca yatıracaktır.

3. Ticari Taksi Yönetmeliğinde yer alan şartlara uygun nitelikte alınacak araçlar 0-2 yaşında ve elektrikli araç olacaktır.

4. "T" plaka işlemlerinde sadece dilekçe sahibinin başvurusu dikkate alınacak olup, vefatı v.b. durumlarda müracaat değerlendirmeye alınmaz.

5. Telgrafla müracaat ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilemez.

6. Söz konusu "T" plaka kullanım hakkı ihalesi ile ilgili idari ve teknik şartname hafta içi her gün mesai saatleri içinde Çanakkale Belediye Başkanlığı Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden görülebilir.

2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU UYARINCA İLGİLİLERE İLAN OLUNUR.

