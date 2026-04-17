T.C. YATAĞAN İCRA DAİRESİ



2025/198 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/198 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Muğla İl, Kavaklıdere İlçe, ÇATAK Mahalle/Köy, Kocaçam Mevkii, 176 Ada, 2 Parsel, sayılı avlulu kargir ev vasıflı taşınmaz

Yüzölçümü : 1.174,96 m2

İmar Durumu : Kavaklıdere Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğünün 10670 sayılı yazısına göre, kıymet takdirine konu taşınmaz, 1/100.000 ölçekli Aydın-Muğla-Denizli Çevre Düzeni Planına göre kırsal yerleşim alanı içinde kalmakta olup, Muğla Büyükşehir Belediyesi Uygulama Imar Planı Bulunmayan Kırsal Nitelikli Yerleşim Alanlarındaki Yapılaşma Hakkında Yönerge kapsamında değerlendirilmelidir, denilmektedir.

Kıymeti : 4.256.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/06/2026 - 14:50

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 22/06/2026 - 14:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/07/2026 - 14:50

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 20/07/2026 - 14:50

15/04/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02450222

#ilan.gov.tr