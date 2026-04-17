CANLI YAYIN
RESMİ İLANLAR

T.C. PAZAR 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Giriş Tarihi:Son Güncelleme:
(KAMULAŞTIRMA İLANI)

Davacı KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ tarafından aşağıda ismi yazılı davalılar aleyhine mahkememize açılan Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil Davasında; Kamulaştırma Kanununun 4650 S.K ile değişik 10. maddesi hükmü gereğince tensiben verilen karar uyarınca; Aşağıda davalı ve malikleri ile özellikleri yazılı taşınmazlarda yine aşağıda belirtilen kısmın davacı idarenin kararı ile kamulaştırılmasına karar verdiği kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenen bedeli aşmamak kaydı ile pazarlıkla satın alınması için anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescil için mahkememize iş bu davanın açıldığı ve mahkememizce yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılacak taşınmazın belirlenecek kamulaştırma bedelinin 4650 S.K. gereğince saptanmasını müteakip kamulaştırma bedelinin ilgililer adına Vakıfbank Ardeşen Şubesine yatırılmasına ve bedelin yatırılması üzerine de taşınmazın idare adına tesciline karar verilebileceği hususu Kamulaştırma Kanununun 4650 S.K. ile değişik 10. maddesi hükmü gereğince İLAN OLUNUR.

SıraEsas NoDavalılarKöy/Mah. Ada ve Parsel NumaralarıCinsiMülkiyet Alanı m2Kamulaştırılan Alan m2Duruşma günüDuruşma saati
1.2026/129DAVALI CEMİL KUTANİSRize İli Ardeşen İlçesi Yamaçdere Köyü 130 ada 3 parselÇay Bahçesi299,90299,9002/06/202609:05
2.2026/130DAVALI BARIŞ KUTANİS, M.AKİF KUTANİSRize İli Ardeşen İlçesi Yamaçdere Köyü 247 ada 2 parselBahçe208,40208,4002/06/202609:10
3.2026/131DAVALI ALİ CAN HACIOĞLURize İli Ardeşen İlçesi Yamaçdere Köyü 129 ada 51 parselÇay Bahçesi55,8955,8902/06/202609:15
4.2026/132DAVALI MİYASE UZUNİBRAHİMOĞLURize İli Ardeşen İlçesi Yamaçdere Köyü 129 ada 12 parselÇay Bahçesi750,0458,5302/06/202609:20
5.2026/133DAVALI SAMİ KUTANİSRize İli Ardeşen İlçesi Yamaçdere Köyü 130 ada 83 parselÇay Bahçesi704,34704,3402/06/202609:25
6.2026/134DAVALI MUSTAFA KEMAL KUTANİSRize İli Ardeşen İlçesi Yamaçdere Köyü 129 ada 58 parselÇay Bahçesi198,40198,4002/06/202609:30

Basın No: ILN02448312
#ilan.gov.tr