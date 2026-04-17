T.C. PAZAR 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

(KAMULAŞTIRMA İLANI)

Davacı KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ tarafından aşağıda ismi yazılı davalılar aleyhine mahkememize açılan Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil Davasında; Kamulaştırma Kanununun 4650 S.K ile değişik 10. maddesi hükmü gereğince tensiben verilen karar uyarınca; Aşağıda davalı ve malikleri ile özellikleri yazılı taşınmazlarda yine aşağıda belirtilen kısmın davacı idarenin kararı ile kamulaştırılmasına karar verdiği kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenen bedeli aşmamak kaydı ile pazarlıkla satın alınması için anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescil için mahkememize iş bu davanın açıldığı ve mahkememizce yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılacak taşınmazın belirlenecek kamulaştırma bedelinin 4650 S.K. gereğince saptanmasını müteakip kamulaştırma bedelinin ilgililer adına Vakıfbank Ardeşen Şubesine yatırılmasına ve bedelin yatırılması üzerine de taşınmazın idare adına tesciline karar verilebileceği hususu Kamulaştırma Kanununun 4650 S.K. ile değişik 10. maddesi hükmü gereğince İLAN OLUNUR.

Sıra Esas No Davalılar Köy/Mah. Ada ve Parsel Numaraları Cinsi Mülkiyet Alanı m2 Kamulaştırılan Alan m2 Duruşma günü Duruşma saati 1. 2026/129 DAVALI CEMİL KUTANİS Rize İli Ardeşen İlçesi Yamaçdere Köyü 130 ada 3 parsel Çay Bahçesi 299,90 299,90 02/06/2026 09:05 2. 2026/130 DAVALI BARIŞ KUTANİS, M.AKİF KUTANİS Rize İli Ardeşen İlçesi Yamaçdere Köyü 247 ada 2 parsel Bahçe 208,40 208,40 02/06/2026 09:10 3. 2026/131 DAVALI ALİ CAN HACIOĞLU Rize İli Ardeşen İlçesi Yamaçdere Köyü 129 ada 51 parsel Çay Bahçesi 55,89 55,89 02/06/2026 09:15 4. 2026/132 DAVALI MİYASE UZUNİBRAHİMOĞLU Rize İli Ardeşen İlçesi Yamaçdere Köyü 129 ada 12 parsel Çay Bahçesi 750,04 58,53 02/06/2026 09:20 5. 2026/133 DAVALI SAMİ KUTANİS Rize İli Ardeşen İlçesi Yamaçdere Köyü 130 ada 83 parsel Çay Bahçesi 704,34 704,34 02/06/2026 09:25 6. 2026/134 DAVALI MUSTAFA KEMAL KUTANİS Rize İli Ardeşen İlçesi Yamaçdere Köyü 129 ada 58 parsel Çay Bahçesi 198,40 198,40 02/06/2026 09:30

Basın No: ILN02448312

#ilan.gov.tr