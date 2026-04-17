T.C. İZMİR 14. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ



Sayı: 2016/144 Esas

İZMİR 14. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN;

Mahkememiz dosyasından yapılan yargılama sonunda 09/01/2020 tarihli gerekçeli karar ile;



1-Asıl ve İzmir 9. Asliye Hukuk Mahkemesinin birleşen davasının KABULÜ İLE;

2-Dava konusu İzmir ili Konak İlçesi, Gürçeşme Mah. 3566 ada, 9 nolu parselde ( 3566 ada 2 nolu parselin ifrazı sonrası) kayıtlı 63,70 m2 taşınmazın asıl ve birleşen davalarda davalılar adlarına olan apu kaydının iptali ile taşınmazın tapu kaydındaki intifa, ipotek, haciz ve benzeri tüm takyidat ve şerhlerden ari olarak davacı yararına yol olarak tapudan terkinine, 26/11/2018 tarihli tarihli bilirkişi raporuna ekli ölçü krokisinin kararın eki sayılarak kararla birlikte ilgili Tapu Müdürlüğüne gönderilmesine, zemin üstü tüm değerlerin mülkiyetinin asıl ve birleşen davada davacı Belediye Başkanlığına aidiyetine,

3-Kamulaştırma bedeli olarak asıl ve birleşen davalarda toplam 109.491,00 TL olarak tespitiyle, bu bedele 2942 Sayılı Kanunun 10/8.maddesi uyarınca asıl davada;

Davalılar Bülen Ali Bilim, Tülin Çelikkesen, Çimen Bilim ve Güven Gürsoy'un her birine 4.353,25 TL,

Davalılar Ali Seydi Yarar, Leyla Yarar ve Mine Yarar'ın her birine 2.176,63 TL,

Davalılar Alper Nuri Yarar, Nilüfer Yarar ve Uğur Yarar'ın her birine 725,54 TL kamulaştırma bedelinin ödenmesine,

5-Ödemeler yapılırken asıl dava tarihi olan 25/03/2016 tarihinden itibaren 4 ay içinde sonuçlanmadığından 26/07/2016 tarihinden itibaren karar tarihi olan 09/01/2020 tarihine kadar yasal faiz yürütülmesine, ödemelerin faiziyleve hükümle birlikte yapılmasına,

Birleşen davada;

6-Davalılar Fahrettin Akın, Naciye Akın, Baha Akın ve Nizamettin Akın'ın her birine 16.674,30 TL,

7-Davalılar Çağatay Akın, Gül Akın ve Gülsüm Akın'ın her birine 5.558,10 TL ödenmesine,

8-Ödemeler yapılırken birleşen dava tarihi olan 07/12/2016 tarihinden itibaren 4 ay içinde sonuçlanmadığından 08/04/2017 tarihinden itibaren karar tarihi olan 09/01/2020 tarihine kadar yasal faiz yürütülmesine, ödemelerin faiziyle ve hükümle birlikte yapılmasına,

9-Davaya konu taşınmazın üzerinde ipotek, haciz vb kısıtlamaların bulunması halinde bunların bedele yansıtılarak ödemenin yapılmasına," dair istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verilmiş ve iş bu karar davacı İzmir Büyükşehir Belediyesi vekilince 18/09/2025 tarihinde istinaf edilmiştir.

İş bu gerekçeli karar ve istinaf dilekçesi, davalı NEHAR AMEDCİOĞLU - 193******88UŞAK ili, SİVASLI ilçesi, MERKEZ mah/köy, 1 Cilt, 71 Aile sıra no, 44 sırada nüfusa kayıtlı, EVEREST ve LEYLA oğlu/kızı, 16/01/1969 dogumlu olup, tüm araştırmalara rağmen tebligata yarar açık adresine rastlanmadığından tebliğ edilemediğinden, tebliği yerine geçmek üzere ilan olunur.

