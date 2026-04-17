T.C. ÇİVRİL 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından Çivril 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin; 2026/208 Esas sayılı dosyasından davalı Aygün Atar aleyhine Denizli ili, Çivril ilçesi, Kızılcasöğüt Mahallesi, 337 ada, 3 parsel sayılı taşınmazın 222,45 m² lik kısmında daimi irtifak hakkı alanı hakkında kamulaştırma kararı verildiği, kamulaştırmayı yapan kurumun Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü olduğu,2026/210 Esas sayılı dosyasından davalılar Azime Perk, Halil Perk, Serap Perk ve Serkan Perk aleyhine Denizli ili, Çivril ilçesi, Şenköy Mahallesi, 101 ada, 5 parsel sayılı taşınmazın133,09 m² lik kısmında daimi irtifak hakkı ve Denizli ili, Çivril ilçesi, Şenköy Mahallesi, 101 ada, 7 parsel sayılı taşınmazın 126,78 m² lik kısmında daimi irtifak hakkı ve Denizli ili, Çivril ilçesi, Şenköy Mahallesi, 101 ada, 8 parsel sayılı taşınmazın 124,12 m² lik kısmında daimi irtifak hakkı alanı hakkında kamulaştırma kararı verildiği. kamulaştırmayı yapan kurumun Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü olduğu,

2026/212 Esas sayılı dosyasından davalı İzzet Çakal aleyhine Denizli ili, Çivril ilçesi, Şenköy Mahallesi, 101 ada, 38 parsel taşınmazın 712,79 m² lik kısmında daimi irtifak hakkı alanı hakkında kamulaştırma kararı verildiği. kamulaştırmayı yapan kurumun Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü olduğu,

2026/214 Esas sayılı dosyasından davalı Celal Özcan aleyhine Denizli ili, Çivril ilçesi, Şenköy Mahallesi, 102 ada, 88 parsel sayılı taşınmazın 250,94 m² lik kısmında daimi irtifak hakkı ve Denizli ili, Çivril ilçesi, Şenköy Mahallesi, 102 ada 86 parsel sayılı taşınmazın 297,57 m² lik kısmında daimi irtifak hakkı ve Denizli ili, Çivril ilçesi, Şenköy Mahallesi, 102 ada 85 parsel sayılı taşınmazın60,63 m² lik kısmında daimii rtifak hakkı alanı hakkında kamulaştırma kararı verildiği. kamulaştırmayı yapan kurumun Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü olduğu,

2026/216 Esas sayılı dosyasından davalı Naime Geyik aleyhine Denizli ili, Çivril ilçesi, Şenköy Mahallesi, 127 ada, 31 parsel sayılı taşınmazın281,48 m² lik kısmında daimi irtifak hakkı ve Denizli ili, Çivril ilçesi, Şenköy Mahallesi, 127 ada, 35 parsel sayılı taşınmazın400,73 m² lik kısmında daimiirtifak hakkı alanı, 8,89 m² lik kısmında mülkiyet hakkı alanı hakkında kamulaştırma kararı verildiği. kamulaştırmayı yapan kurumun Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü olduğu,

2026/240 Esas sayılı dosyasından davalı Mehmet Dudu Çetin aleyhine Denizli ili, Çivril ilçesi, Seraserli Mahallesi, 129 ada, 65 Parsel sayılı taşınmazın 616,68 m² lik kısmında daimi irtifak hakkı, 32,95 m² lik kısmında mülkiyet hakkı alanı hakkında kamulaştırma kararı verildiği. kamulaştırmayı yapan kurumun Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü olduğu,

Davalı-davalıların 30 gün içerisinde kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıda iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceği,

Davalıların kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıdan iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açmak istemesi halinde husumeti Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü'ne yöneltmesi gerektiği,

Davalının yukarıda da yazılı şekilde idari yargıda iptal davası açtığında, dava açtığını ve yürütmenin durdurulması kararı verildiğini belgelendirip mahkemeye bu belgeleri vermesi, aksi takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırılan parselin kamulaştırmayı yapan Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü adına tescil edileceği,

Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin davalı adına açtırılacak T.C. Ziraat Bankası Çivril Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 2 hafta içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi ilan olunur.

Basın No: ILN02449837

