BİLECİK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURU

1 – İlimiz Bilecik Belediyesi sınırları ile mücavir alanları dahilinde, şehrin muhtelif yerlerinde bulunan, Kent Mobilyaları adı altında özellikleri ve nitelikleri 2. Maddedeki tabloda tanımlanan, açık hava reklam alanlarının; bakım onarım ve temizliği yükleniciye ait olmak üzere ilan ve reklam amaçlı kullanılmak üzere, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi uyarınca açık teklif (artırım) usulü ile ihale edilerek 3 (üç) yıllığına kiraya verilecektir

2 – İhaleye çıkarılacak alanlara ait bilgiler aşağıda gösterilmiştir;

S.No CİNSİ KİRA SÜRESİ AYLIK MUHAMMEN KİRA BEDELİ GEÇİCİ TEMİNAT 1 Kent Mobilyaları 3 (Üç) Yıl 115.000,00 TL 124.200,00 TL

BİLECİK BELEDİYESİNE AİT KİRALIK KENT MOBİLYALARI POSTER ALANI DETAYLARI Reklam Materyal Adı Görünen Poster Alanı Toplam (Adet) Toplam Alan (M2) Genel ve Mahalle Billboard 200x350 cm 64 448,00 CLP Raket Reklam Panosu 118x178 cm x2 20 42,08 Megalight 223x305 cm x2 2 13,61 CLP Otobüs Durağı 118x178 cm x2 20 42,08 TOPLAM 106 545,77

3 – İhale 28/04/2026 Salı günü Saat 14:00'da Bilecik Belediyesi Encümeni Toplantı Salonunda yapılacaktır.

4 – İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 5.000,00-TL karşılığında Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edebilirler.

5 – İhaleye katılacakların ihale saatinden önce geçici teminat bedellerini T.C. Halkbank Merkez / Bilecik Şubesi TR91 0001 2009 3640 0007 0000 49 nolu Bilecik Belediyesi geçici teminat hesabına nakit olarak yatırdıklarına dair banka dekontu veya ihale tarihi itibariyle en az 90 gün süreli Banka Teminat Mektubu getirmeleri gerekmektedir.

6 – İsteklilerden aşağıdaki belgeler istenir.

İstekli gerçek kişi ise;

Türkiye' de tebligat için adres gösteren imzalı beyan (İrtibat için telefon ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresi de bu beyanda bulunacaktır.) Nüfus Cüzdanı sureti, Vekâleten iştirak ediyorsa yetkili olduğuna dair Noterden onaylı vekâletname, Şartnameyi Satın aldığını belirten makbuzun aslı, Geçici teminatın yatırıldığına dair Makbuz veya Banka Teminat Mektubu, Belediyemiz Gelirler Müdürlüğü Tahsilat servisinden alınan borcu yoktur belgesi. İsteklilerin faaliyet konusu olarak; reklamcılık, ajans faaliyetleri, baskı, tasarım gibi konularda ihale tarihinden önce en az 2 (iki) yıl faaliyet gösterdiklerine dair iş bitirme veya oda kayıt belgesi sunmaları gerekmektedir. İhalenin Bilecik ili dışında faaliyet gösteren isteklinin uhdesinde kalması halinde, sözleşme imzalanmasına müteakip 30 gün içerisinde Bilecik Merkez'de bir irtibat ofisi (işyeri) açacağını kabul ve taahhüt ettiğini gösterir belge sunması gerekmektedir.

İstekli tüzel kişilik ise;

Yukarıda sayılan a, d, e, f, g, h bentlerinde istenilen belgeler, Tüzel kişilik adına ihaleye girecek kişinin veya kişilerin Nüfus cüzdanı sureti, İlgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu ve faaliyetini devam ettirdiğini gösterir oda faaliyet belgesi, Tüzel kişiliğin imza ve yetki sirküleri, Vekâleten iştirak ediliyorsa tüzel kişiliğin adına ihaleye gireceklerin bu tüzel kişiliğin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekâletname, Şartnameyi Satın aldığını belirten makbuzun aslı, Geçici teminatın yatırıldığına dair Makbuz veya Banka Teminat Mektubu, Belediyemiz Gelirler Müdürlüğü Tahsilat servisinden alınan borcu yoktur belgesi.

7 – İlan olunur.

