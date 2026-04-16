T.C. SAKARYA 3. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2024/167 Esas

Davalı: DUMITRU GROSU

Davacı: SERPİL GROSU



Davacı Serpil Grosu tarafından Davalı Dimitri Grosu aleyhine açılan Boşanma davasının yapılan yargılamasında;

Ön inceleme duruşmasının 24/06/2026 günü saat 11:20 'de yapılmasına,

Belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde dilekçenizde gösterdiğiniz ancak henüz sunmadığınız belgeleri mahkemeye sunmanız veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmanız bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi halinde belirttiğiniz delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız ihtar ve tebliğ olunur şerhi eklenmek suretiyle taraflara duruşma gününün ihtarı ilanen tebliğ olunur.

