T.C. BURSA 9. AİLE MAHKEMESİ



Sayı: 2022/46 Esas



İLAN

Davacı , İBRAHİM AVCI ile Davalı , GÜLER SEYDALİ MEHMEDALİ arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle; Bursa 9.Aile Mahkemesinin 10/03/2022 tarih ve 2022/46 esas, 2026/172 Karar sayılı gerekçeli kararının, adresi meçhul olan ve tüm aramamalara rağmen kendisine ulaşılamayan Bulgaristan Cumhuriyeti Uyruklu GÜLER SEYDALİ MEHMEDALİ'a ilan yoluyla tebliğine karar verilmiş olup,

HÜKÜM : Ayrıntısı ve gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

Davanın KABULÜ ile;

1-Bursa İli Osmangazi ilçesi Çeltik Mah. cilt no:17,hane no:106, BSN:3'de nüfusa kayıtlı, Emin ve Nurten oğlu, 1*/**/1977 doğumlu, 297****682 T.C. Kimlik numaralı İBRAHİM AVCI ile Bulgaristan Cumhuriyeti Uyruklu GÜLER SEYDALİ MEHMEDALİ'in TMK.'nun 166/1 maddesi gereğince BOŞANMALARINA,

2-Tarafların tedbir ve yoksulluk nafakası, maddi ve manevi tazminat talebi olmadığından bu hususta karar verilmesine yer olmadığına,

3-Karar kesinleştiğinde nüfus müdürlüğüne gönderilmesine,

4-Alınması gerekli 732,00 TL karar ve ilam harcından peşin alınan 80,70 TL harcın mahsubu ile bakiye kalan 651,30‬ TL harcın davalıdan alınarak hazineye irat kaydına,

5-Davacı tarafından yapılan 80,70 TL başvurma harcı, 80,70 TL peşin harç toplamı 161,40 TL ile Basın ilan Kurumu (67.094,40 TL ), Tercüman Bilirkişi (7.500,00 TL ), Yurt dışı tebligat harcı (1.192,00) ücreti olan 76.904,15 TL posta ve tebligat gideri olmak üzere toplam 77.065,55 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

6-Davalı tarafından yapılan yargılama gideri bulunmadığından bu hususta karar verilmesine yer olmadığına,

7-Davacı kendini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'ne göre hesap ve takdir edilen 45.000,00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

Dair verilen kararın tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde Mahkememize veya Mahkememize gönderilmek üzere başka yer mahkemesine dilekçe verilmek suretiyle Bursa Bölge Adliye Mahkemesinde İstinaf yoluna başvurabileceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.



(İlanen tebliğ son ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılır)

