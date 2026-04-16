DÜZCE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2024/186 Esas

KARAR NO: 2026/39

Davacı LOKMAN ÇAKAR aleyhine mahkememizde açılan Muhdesat Aidiyetinin Tespiti davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :Davanın kabulü ile, Düzce ili, Merkez ilçesi, Uzun Mustafa mahallesi, 439 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan 10/05/2025 tarihli fen bilirkişi raporunda ekli krokide ''B'' ve "C" harfleri ile gösterilen betonarme yapı ve atölyenin davacı Lokman Çakar tarafından meydana getirildiğinin tespitine, Fen bilirkişisi Nihat Aksakal tarafından hazırlanan 10/05/2025 tarihli fen bilirkişi raporunun kararın eki sayılmasına, dair tebliğden itibaren 2 haftalık süre içerisinde istinaf kanun yoluna tabi olan hükmün, dosyanın davalılarından Samı Jasım Mohammed Al Hal'a daha önce tebliğ işlemlerinin ilanın yapılması nedeniyle ilanen tebliğ yapılmasına karar verilmiş olup, hüküm ilgiliye ilanen tebliğ olunur.

