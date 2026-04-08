ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİNDEN İHALE İLANI

Mülkiyeti idaremize ait; Gelibolu İlçesi, Camiikebir Mahallesi, 126 Ada, 7 Parselde kayıtlı eski kaymakamlık binası olarak kullanılan, 06.12.1983 tarih ve 1784 yevmiye numarası ile "Eski Eser" tescili yapılan, 1. Grup Tescilli Taşınmaz Kültür Varlığı ve Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı statüsündeki taşınmazın; Restorasyon,bakım, onarım ve tadilat masraflarının kiracısı tarafından karşılanması koşuluyla, "Konuk Evi ve Konaklama Ünitesi" olarak 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a Maddesine göre kiralama ihalesidir.

İli Çanakkale İlçe Gelibolu Mahalle Camiikebir Ada 126 Parsel 7 Yüzölçümü 553,39 m² Cinsi Bahçeli Kargir Ev İşin Nevi ve Niteliği Yukarıda özelliği belirtilen taşınmazın Çanakkale İl Genel Meclisi ve İl Encümeni kararlarında belirtilen şartlar çerçevesinde 10 (On) yıl süreli restorasyon karşılığı kiralama ihalesi işi. Asgari İstenilen Kira Bedeller Kira bedelleri; İlk yılın aylık kirası 20.000,00.-TL (YirmibinTürkLirası),

-izleyen yıllarda kira bedelinin her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (Oniki Aylık Ortalamalara Göre Değişim (%) Oranı esas alınarak) oranında arttırılmasıyla bulunacak bedelin aylık kira bedeli olarak alınması, Tahmin Edilen Bedel 29.016.491,04-TL (Yirmidokuzmilyononaltıbindörtyüzdoksanbirliradörtkuruş)'tur.(Çanakkale İl Özel İdaredi Yatırım ve İnşaat Müdürlüğünün; 31.12.2025 Tarih ve 131037 Sayılı Yazısı ile bildirilen tahmini bedel, restorasyon, proje, çevre düzenleme, yıkım, kira vb. tüm maliyetleri de kapsar.) Geçici Teminat 870.494,73-TL (Sekizyüzyetmişbindörtyüzdoksandörtlirayetmişüçkuruş)

(Bu bedel tahmin edilen bedelin %3 'üdür.) İhale Tarih ve Saati 15/04/2026 Çarşamba 13:30

1)Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmaz, İhale Şartnamesinin Madde 2'de belirtilen şartlarla ve İşletme süresi sonrasında (10. yılın sonunda) yapıların bakımlı ve kullanılabilir şekilde hiçbir hak ve bedel talebinde bulunmadan İdaremize teslim edilmesi şartlarıyla, süreli, restorasyon karşılığı kira ve işletme ihalesindir.

2) İhale, yukarıda belirtilen tarih ve saatte Barbaros Mahallesi, Atatürk Caddesi No:215 Çanakkale adresinde bulunan Çanakkale İl Özel İdaresi Hizmet Binasının Encümen Salonunda toplanacak olan İhale Komisyonunca yapılacaktır.

3) İhale dokümanı, yukarıda adresi belirtilen Barbaros Mahallesi, Atatürk Caddesi No:215 Çanakkale adresinde Emlak ve İstimlak müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir. İstekliler teklif mektuplarının havi kapalı tekliflerini ihale günü saat 13:00'ye kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.

4) Sunulacak belgeler;

4.1 -Dış Zarf;

İsteklilerin (İsteklinin Kamu Kurumu olması halinde bu maddenin b, c, d, f, ı bentlerinde belirtilen belgelerin teklif kapsamında sunulması şartı aranmaz. İhale sırasında kamu kurumu adına teklif sunacak kişinin ilgili kamu kurumunca yetkilendirilmiş olması ve buna ilişkin resmî belgenin İdareye sunulması gerekmektedir) ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Türkiye'de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, elektronik posta adresi vb. bilgileri gösteren, ekli örneğe uygun İletişim Bilgi Formu,

b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkârlar Odası veya ilgili meslek odası belgesi,

b.1.Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkârlar Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

b.2.Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişinin belgelerinin, bu tüzel kişinin bulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması gerekir.)

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirkülerinin aslı ya da aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

(Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,)

d) İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

e) Ekli örneğe uygun Geçici Teminat Mektubu veya geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuz,

(Çanakkale T.C. Ziraat Bankası Kordon Şubesindeki TR83 0001 0008 1312 1575 9250 76 İBAN nolu İdare hesabına yatırılacak nakit, hazine bonosu, devlet tahvili veya bankalarca süresiz ve limit içi verilmiş teminat mektupları geçici teminat olarak kabul edilir)

f) İsteklilerin ortak girişim oluşturması halinde ekli örneğe uygun Ortak Girişim Beyannamesi

g) İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınmış vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli sureti ya da Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belge,

h) İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi ya da Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belge veya elektronik imza kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin internet üzerinden doğrulama aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belgeyi sunması, ( Prim borçlarının taksitlendirilmesi halinde; Prim Borcuna ilişkin olarak Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan belgelerde borçlarının taksitlendirildiğine dair kayıt bulunan isteklilerin, ihalelere katılmalarında bir sakınca bulunmamaktadır.

ı) İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair, ekli örneğe uygun İhalelerden Yasaklılık Durum Formu,

i) İhale dokümanı bedelsizdir.

j) İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair, ekli örneğe uygun Yer Görme Formu,

4.2-İç Zarf ;

-İç zarfa konacak belgeler

a) Teklif Mektubu

5) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6.maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 83. maddesine göre yasak fiil ve davranışlarında bulunup, ihalelere katılmaktan geçici yasaklama kararı alınanlar ihaleye giremeyecektir.

6) Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

7) İdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLAN OLUNUR

Basın No: ILN02430926

#ilan.gov.tr