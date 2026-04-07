T.C. ADANA 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İLAN METNİ

Esas No : 2023/457

Karar No : 2026/13

KATILAN: FATMA DEMİRCAN, Şeho ve Aliye kızı, 23/11/1995 HALEP doğumlu, mah/köy nüfusunda kayıtlı. Gülbahçesi Mah. 13424 Sk. No:61Seyhan/ ADANA adresinde oturur. TC Kimlik No:99943577700

SUÇ: Adet Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık

SUÇ TARİHİ / SAATİ: 17/08/2023 -

SUÇ YERİ: ADANA/MERKEZ

KARAR TARİHİ: 06/01/2026

Verilen Hüküm :MAHKUMİYET

Tüm araştırmalara rağmen adresi tespit edilemeyen ve adresi meçhul sayılı yukarıda kimlik ve adres bilgileri yazılı katılana, özeti yazılı kararın Tebligat Kanunu 28 ve müteakip maddeleri gereğince Türkiye geneli 50.000 altı tirajda yayımlanan ulusal bir gazetede ve genel internet haber sitesinde ilanından itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde mahkememize verilecek veya mahkememize gönderilmek üzere bulunduğu yer Asliye Ceza Mahkemesine havale ettirilecek dilekçe ile ya da tutanağa geçirilmek ve hakime onaylattırılmak üzere Zabıt Katibine beyanda bulunmak suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesi ilgili Ceza Dairesine istinaf yasa yoluna başvurabileceği, yasal bir başvuru olmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususları İLANEN tebliğ olunur

