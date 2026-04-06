T.C. YEŞİLOVA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2025/146 Esas

Davacılar ALİ TUNÇ, ELİF TUNÇ, FADİME ACAR, HATİCE ÖZKAN, KEZİBAN KURAL, SÜLEYMAN TUNÇ iledavalılar AYLİN ÇOBAN ÖZDEMİR, AYŞE ÇOBAN, BERRA GÜNDÜZ, ERGÜN ÇOBAN, GÜLÇİN ÇOBAN DİNÇ, HALİL İBRAHİM ÇOBAN, HANIM ÇELİK, İBRAHİM ÇOBAN, İSMAİL ÇOBAN, NURİ ÇOBAN, ŞERİFE ÇETİNER, ŞERİFE ÖRS, TÜRKAN TEKİN, YAKUP ÇOBAN, YAŞAR YILDIRIM, YURDAGÜL BİLKAY, KARAMANLI İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Nüfus (Diğer Kayıtların Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan yargılamasında;

Yapılan UYAP sorgulamasında mernis adresinin bulunmaması, bugüne kadar yapılan davetiyelere ve araştırmalara rağmen adresinizin tespit edilemediği, araştırmalarda Türkiye'de ikamet etmediğinizin bildirildiği ancak ülkede olmadığınıza dair kayıtlara ulaşamadığı, konsolosluklardan alınan bilgilere göre herhangi bir müracaatınızın da bulunmadığı anlaşıldığından hakkınızda ilanen tebliğe karar verilmiştir.

16.06.2026 günü saat 11.40'da Yeşilova Adliyesi duruşma salonunda bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekil ile temsil ettirmeniz, belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrünüz olmaksızın mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği, yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve sözlü yargılama aşamasına geçilip hüküm verilebileceğinin ihtarı DAVALI İSMAİL ÇOBAN'a İLANEN tebliğ olunur.01.04.2026

