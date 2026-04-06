T.C. SİLİFKE 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/53 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın Giderilmesi Davası Sonucu aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/53 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN



Özellikleri : Mersin ili, Silifke İlçesi, Taşucu Mahallesi Köy civarı Mevkii 450 ada 90 Parsel( eski 104 Parsel)sayılı 9.435,29 m2 yüzölçümlü, tapuda "Tarla ve Kerpiç Ev "vasıflı taşınmazdır. Taşınmaz içerisinde değişik yaşlarda limon, zeytin dut, asma, kayısı, dut, ceviz, kayısı ağaçları bulanmaktadır. Satışa konuparselin içerisinde bulunan ve fen bilirkişisinin ekli haritada kırmızı renkli hat ve A harfi ile gösterilen yapının yüzölçümü 124.29 m2,ekli haritada kırmızı renkli hat ve B harfi ile gösterilen yapının yüzölçümü 100.79 m2, ekli haritada kırmızı renkli hat ve C harfi ile gösterilen yapının yüzölçümü 149.61 m2, ekli haritada kırmızı renkli hat ve D harfi ile gösterilen yapının yüzölçümü 60.50 m2 dir.

İmar Durumu: parselin Göksu Deltası Özel Çevre Koruma Bölgesi içinde yer aldığı, mülga Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığınca resen onanan 1/1000 ölçekli Taşucu (Çavuşbucağı ) Uygulama İmar Planında, kısmen imar yollarına, kısmen ayrık nizam2 katlı (A-2) TAKS=0,25 KAKS=0,50 Konut Alanına ve kısmen de plan onama sınırı dışında 'Tarım Alanına ' isabet ettiği belirtilmiştir.

Kıymeti : 22.639.348,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: beyanlar hanesinde' Parsel Silifke Ovası Koruma Alanı İçerisindedir. Onaylanmış İmar Planları ile Onaylı Köy Yerleşik Alanları İçerisinde Kalması Halinde 5403 SK.Kapsamında İzin Alınmadan Tarımsal Üretim Amacı Dışında Kullanılamaz. Koruma Alanı Belirtmesi Vardır.' Beyanı vardır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/05/2026 - 10:49

Bitiş Tarih ve Saati : 02/06/2026 - 10:49 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/06/2026 - 10:49

Bitiş Tarih ve Saati : 02/07/2026 - 10:49

31/03/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

