T.C. İPSALA SULH HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO: 2024/707 Esas

Davacı Ali Çakır tarafından davalılar aleyhine mahkememizde Edirne İli, İpsala İlçesi, İbriktepe Köyü, 118 ada 55 parsel sayılı taşınmaz ile ilgili olarak Ortaklığın Giderilmesi (Elbirliği Mülkiyetinde (Sözleşmeden Doğan)) davasında davalı Gülsevim Çakır (T.C.:54775188500) adresine gönderilen tebligatların tebliğ edilememesi ve zabıta araştırmasında sonuçsuz kalması nedeniyle; dava dilekçesi ve duruşma gününün ilalen tebliğine karar verilmiştir.

Bu nedenle duruşma günü olan08/07/2026 günü saat 09:50'de İpsala Sulh Hukuk Mahkemesi duruşma salonundabizzat hazır bulunmanız veya bir vekil tarafından temsil edilmediğiniz takdirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 23/03/2026

Basın No: ILN02440035

#ilan.gov.tr