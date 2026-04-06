T.C. ÇUKURCA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO: 2025/180 Esas

KARAR NO: 2026/34



İLAN METNİ

Davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ile davalı Ömer EDİŞ, dahili davalılar Aydın EDİŞ, Cemile ECER, Enver SAMİOĞLU, Feride EDİŞ, Güli EDİŞ, Selahattin EDİŞ ve Süleyman EDİŞ arasında Mahkememizde görülmekte olan Hakkari ili Çukurca ilçesi Gündeş Köyü 242 ada 23 parsel sayılı taşınmaza ilişkin Kamulaştırma(Bedel Tespiti ve Tescil) davasının yapılan açık yargılaması sonucunda; Mahkememizin 2025/180 Esas 2026/34 sayılı 26/02/2026 tarihli kararıyla, özetle "HMK'nın 114/1-g ve 115/2 maddeleri uyarınca davanın dava şartı yokluğundan usulden reddine" ilişkin hüküm verilmiş olup ilgili hükme karşı tebliğden itibaren iki hafta içerisinde istinaf kanun yoluna başvurabileceği ve verilen hükmün davacı kurum vekili tarafından istinaf edildiği, istinaf dilekçesinde özetle davanın reddi kararının hakkaniyete ve ölçülülük ilkesine aykırı olduğu, ilgili istinaf nedenine karşı tebliğden itibaren iki hafta içerisinde cevap verebileceği, dahili davalı Güli EDİŞ''in adresinin meçhul olması nedeniyle ilanen tebligat yapılmasının zorunlu olduğu anlaşılmakla; dahili davalı Güli EDİŞ'e;Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

