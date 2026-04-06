T.C. ANKARA 21. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2025/249 Esas

Maliye Hazinesi tarafından mahkememize açılan gaipliğe karar verilmesi davası nedeniyle; Ankara ili, Çankaya ilçesi, Yakupabdal Mahallesinde bulanan 114 ada 131 parsel (eski 486 parsel) sayılı taşınmazda payı ile birlikte (Nuyamandi kızı) Katina NİKOLAİDİS 'in hak ve menfaatlerini korumak üzere Ankara Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü kayyum tayin edildiği, Türk Medeni Kanununun 588. maddesi gereğince (Nuyamandi kızı) Katina NİKOLAİDİS 'ingaipliğine ve kayyum tarafından idare edilen dava konusu taşınmazın Maliye Hazinesi adına tescili için (Nuyamandi kızı) Katina NİKOLAİDİS'in gaipliğine karar verilmesi gerektiği anlaşıldığından, bu taşınmazda hak iddia edenlerin ve gaipliğine karar verilecek kişi hakkında bilgisi olanların duruşma tarihi olan 21/04/2026'ya kadar Mahkememize haber vermeleri ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02439644

#ilan.gov.tr