ANKARA 4. FİKRİ VE SINAİ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİNDEN
KARAR NO: 2022/137
Davacı BEAM TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ ile Davalılar OZAN UÇAR, KEEPNET LABS LİMİTED ŞİRKETİ arasında mahkememizde görülmekte olan 1-Marka Tecavüzü ve Haksız Rekabetin Tespiti, Önlenmesi, Ortadan Kaldırılması,Engellenmesi, 2- 2020/96316 sayılı Marka Hükümsüzlüğü. 3- Delil Tespiti davasının yargılaması sonunda;
HÜKÜM :
1-Davanın KABULÜNE,
2-Davalı taraflar eyleminin davacıya ait marka hakkına yönelik marka tecavüzü ve haksız rekabet oluşturduğunun TESPİTİNE, davalı eylemlerinin ÖNLENMESİNE, ORTADAN KALDIRILMASINA, ENGELLENMESİNE,
3-Kararın hüküm özetinin masrafı sonradan davalı taraftan tahsil edilmek üzere Türkiye genelinde yayımlanan bir gazete de bir kez ilan edilmesine,
4-Davalı tarafa ait 2020/96316 sayılı markanın HÜKÜMSÜZLÜĞÜNE, SİCİLDEN TERKİN EDİLMESİNE, karar kesinleştiğinde Türk Patente müzekkere yazılmasına,
5-Mahkememizin 11/02/2021 tarihli ihtiyati tedbir kararının HMK 397/2 maddesine göre nihai kararın kesinleşmesine kadar DEVAMINA, (infazın devamı konusunda ilgili yere müzekkere yazılmasına)
Dair verilen karar davacı vekili ile davalılar vekilinin yüzüne karşı, 16/05/2022 tarihinde verilen iş bu karar 03/11/2025 tarihinde kesinleşmiş olmakla ilan olunur.
Basın No: ILN02439720
