ANKARA 4. FİKRİ VE SINAİ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2021/33 Esas

KARAR NO: 2022/137

Davacı BEAM TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ ile Davalılar OZAN UÇAR, KEEPNET LABS LİMİTED ŞİRKETİ arasında mahkememizde görülmekte olan 1-Marka Tecavüzü ve Haksız Rekabetin Tespiti, Önlenmesi, Ortadan Kaldırılması,Engellenmesi, 2- 2020/96316 sayılı Marka Hükümsüzlüğü. 3- Delil Tespiti davasının yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

1-Davanın KABULÜNE,

2-Davalı taraflar eyleminin davacıya ait marka hakkına yönelik marka tecavüzü ve haksız rekabet oluşturduğunun TESPİTİNE, davalı eylemlerinin ÖNLENMESİNE, ORTADAN KALDIRILMASINA, ENGELLENMESİNE,

3-Kararın hüküm özetinin masrafı sonradan davalı taraftan tahsil edilmek üzere Türkiye genelinde yayımlanan bir gazete de bir kez ilan edilmesine,

4-Davalı tarafa ait 2020/96316 sayılı markanın HÜKÜMSÜZLÜĞÜNE, SİCİLDEN TERKİN EDİLMESİNE, karar kesinleştiğinde Türk Patente müzekkere yazılmasına,

5-Mahkememizin 11/02/2021 tarihli ihtiyati tedbir kararının HMK 397/2 maddesine göre nihai kararın kesinleşmesine kadar DEVAMINA, (infazın devamı konusunda ilgili yere müzekkere yazılmasına)

Dair verilen karar davacı vekili ile davalılar vekilinin yüzüne karşı, 16/05/2022 tarihinde verilen iş bu karar 03/11/2025 tarihinde kesinleşmiş olmakla ilan olunur.

