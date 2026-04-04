T.C. KOCAELİ 6. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2026/423 Esas

DAVALI: HUZEYFE ABDULLAH

Davacı Shefaa ABDULLAH vekili tarafından aleyhinize açılan Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma davasında tarafların boşanmalarına, müşterek çocuğun velayetinin davacı anneye verilmesine, 1.000.000 TL maddi, 1.000.000 TL manevi tazminata, davacı için 20.000 TL, müşterek çocuk için 20.000 TL nafakaya hükmedilmesine karar verilmesinin talep edildiği, dava dilekçesinin tarafınıza tebliğ edilemediği, mahkemece yapılan adres araştırmasından bir netice alınamadığı anlaşıldığından bu nedenle dava dilekçesinin ve duruşma gününün tarafınıza ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Boşanma talepli davaya karşı 2 hafta içerisinde cevap verebileceğiniz, süresi içerisinde cevap dilekçesi verilmemesi halinde dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınıza karar verileceği, dosyanın duruşmasının 09/09/2026 günü saat:10:00'abırakılmasına karar verildiği, duruşmanın Kocaeli Adliyesi 6.Aile Mahkemesi duruşma salonunda yapılacağı, duruşmada bizzat hazır bulunmadığınız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu ilanen tebliğ olunur.

