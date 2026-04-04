T.C. İSTANBUL 4. ÇOCUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

DOSYA NO: 2019/630 Esas

KARAR NO: 2026/98

Resmi Belgede Sahtecilik suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 24/02/2026 tarihli ilamı ile SSÇAZET İSMAİL MUTALLİM hakkında hakkında kamu davasının düşürülmesine hükmedilmiş olup; smail ve Şehnaz oğlu, 2004 AFGANİSTAN doğumlu, SSÇAZET İSMAİL MUTALLİM tüm aramalara rağmen bulunamamış, Gerekçeli kararkendisine tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİ İLK 5 GAZETEDEN BİRİNDE, İNTERNET HABER SİTESİNDE ve ayrıca BASIN İLÂN KURUMU İLAN PORTALINDA İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.02/04/2026

Basın No: ILN02439386

