T.C.MERSİN 6. SULH HUKUK MAHKEMESİ



Sayı : 2025/1320 Esas



İ L A N

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Aşağıda açık kimliği bildirilen Hüseyin Cahit YALÇIN'ın en son 2008 yılında Mersin ilinde görüldüğü, daha sonra kendisinden herhangi bir haber alınamadığı ve hakkında gaiplik istenildiğinden, iş bu ilanın ilan tarihinden itibaren Gaipliği istenilen hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 02.01.2026



GAİP TC KİMLİK NO : 20258054006

ADI SOYADI : HÜSEYİN CAHİT YALÇIN

BABA ADI : FUAT

ANA ADI : LUTFİYE

DOĞUM TARİHİ : 06/06/1953

DOĞUM YERİ : KİLİS

İKAMETGAH ADRESİ : Karaduvar Mahallesi 6577 Cadde No:37/2 Mersin Merkez/ MERSİN

Basın No: ILN02435638

