T.C. NURDAĞI 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/128 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER: Gaziantep İli, Nurdağı İlçesi, Sakçagözü Mahallesi

ADA NO: 121

PARSEL NO: 3

YÜZÖLÇÜMÜ: 601,08

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI: TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET DEMİRYOLLARI

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ: Gaziantep İli, Nurdağı İlçesi, Sakçagözü Mahallesi, 121 ada 3 parselde bulunan taşınmazın davalılar hissesine düşen 601,08 m2 irtifak hakkı olan kısmının bedeli tespitinin yapılarak taşınmaz mülkiyetinin TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET DEMİRYOLLARI adına tapuya tescilini talep etmiştir.

Taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin savunma ve delillerini ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememizin yukarıda belirtilen esas sayılı dosyasına sunması ile ilerde belirlenecek ve kendilerine gün ve saati bildirilecek ön inceleme duruşmasında bizzat hazır bulunmaları veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri, aksi takdirde HMK'nın 147. maddesi gereğince yargılamaya yokluklarında devam olunacağı hususu, 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 26.03.2026

