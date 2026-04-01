T.C. NURDAĞI 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2026/128 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER: Gaziantep İli, Nurdağı İlçesi, Sakçagözü Mahallesi
ADA NO: 121
PARSEL NO: 3
YÜZÖLÇÜMÜ: 601,08
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI: TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET DEMİRYOLLARI
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ: Gaziantep İli, Nurdağı İlçesi, Sakçagözü Mahallesi, 121 ada 3 parselde bulunan taşınmazın davalılar hissesine düşen 601,08 m2 irtifak hakkı olan kısmının bedeli tespitinin yapılarak taşınmaz mülkiyetinin TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET DEMİRYOLLARI adına tapuya tescilini talep etmiştir.
Taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin savunma ve delillerini ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememizin yukarıda belirtilen esas sayılı dosyasına sunması ile ilerde belirlenecek ve kendilerine gün ve saati bildirilecek ön inceleme duruşmasında bizzat hazır bulunmaları veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri, aksi takdirde HMK'nın 147. maddesi gereğince yargılamaya yokluklarında devam olunacağı hususu, 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 26.03.2026
Basın No: ILN02435443
#ilan.gov.tr