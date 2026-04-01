T.C. EDİRNE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2024/772 Esas

DAVALI: BERİL ÇİMENLİK Şükrüpaşa Mah., Yeni Saray Sok., Akasya 6 Apt., No:9/18 Merkez/Edirne Edirne Merkez/ EDİRNE



Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Ölüme Bağlı Tasarruf (Tenkis) davasında;

Davacı vekili dava dilekçesinde; dava konusu 2472 ada 1 parsel 18 nolu Bağımsız Bölümün satış bedeli davacıların murisi Neriman Ayduğmuş tarafından ödenmiş olduğundan söz konusu devir işleminin davacıların saklı payları temin edilinceye kadar tenkisini ve davacıların miras payları kadarının tapuya tesciline ya da tenkis edilecek kazandırımın davacıların payı tutarının faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacılara verilmesine karar verilmesini belirtilen gerekçelerden ötürü, 2472 ada 1 parsel 18 no lu bağımsız bölümün Davalı yapılan alım işleminin bedeli Davacıların murisi tarafından ödendiğinden esasen gizli bağış işleminin tenkisine, Davacıların saklı paylarının Davalıdan alınarak Davacılara aynen ya da bedelinin verilmesine, sonradan giderilmesi güç zararların doğumunu engellemek amacı ile öncelikle dava konusu taşınmazın tapu kaydına ihtiyati tedbir konulmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.



Duruşma Günü: 15/09/2026 günü saat: 09:45'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

