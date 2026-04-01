T.C. DENİZLİ 5. AİLE MAHKEMESİ

Sayı : 2024/136 Esas 2025/718 Karar 10.03.2026

Konu : Gerekçeli Karar İlanı

İLAN

Davacı Melek Şahan ile Davalı Murat Ekinci arasında mahkememizde görülen Nafaka (Nafakanın Artırımı) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Ali ve Assiye oğlu, Nevşehir 05/11/1986 doğumlu davalı MURAT EKİNCİ hakkında davacı MELEK ŞAHAN vekili tarafından açılan Nafaka Arttırım davasında, davalının adresi tespit edilemediğinden gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizin 21.11.2025 tarih ve 2024/136 Esas 2025/718 Karar sayılı kararında,

1-Davacının davasının KISMEN KABULÜ İLE müşterek çocu için daha önce Denizli1. Aile Mahkemesini 2017/269 Esas sayılı dosyası ile hükmedilen müşterek çocuk için 1000 TL iştirak nafakasının dava tarihi olan 22.02.2024 tarihinden itibaren aylık 9000 TL artırılarak aylık 10000 TL'ye yükseltilmesine, belirlenen nafakaya her yıl TUİK tarafından açıklanan ÜFE oranından artırımının kendiliğinden uygulanmasına, fazlaya ilişkin talebin reddine,

2-Karar tarihi itibariyle alınması gereken 1.229,40 TL karar ilam harcından peşin alınan 5.041,31 TL'nin mahsubu ile bakiye kalan 3.812,27 TL harcın karar kesinleştiğinde davacıya iadesine,

3-Davacı tarafça yapılan 20.596,71 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

4-Davacının yatırdığı gider avansından yargılama giderleri düşüldükten sonra artan avansın karar kesinleştiğinde davacıya iadesine,

5-Davacı kendisini bir vekil ile temsil ettirdiğinden A.A.Ü.T. Uyarınca 45.000 TL ücretin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

6-Davalı tarafça yargılama gideri yapılmadığından bu hususta karar verilmesine yer olmadığına,

İlişkin karar davacı vekilinin yüzüne karşı gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde Denizli Bölge Adliye Mahkemesine istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verilmiştir.

Gerekçeli kararın ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra davalıya tebliğ yapılmış sayılacağı, gerekçeli kararın tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde Denizli Bölge Adliye Mahkemesine istinaf kanun yoluna başvurabileceği ilanen tebliğ olunur.

