T.C. ÇORUM 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO: 2025/120 Esas

KARAR NO: 2025/516

İ L A N

Sanık ALİ AHMED ŞAHAP HAMDAN (Ahmed ve Ihlas oğlu, 01/07/1996 Salahadin doğumlu, Irak vatandaşı) hakkında Çorum 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 09/09/2025 tarih ve 2025/120 Esas 2025/516 Karar sayılı kararı ile "Adet, Tahsis veya Kullanımları Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan;

HÜKÜM:

5237 Sayılı TCK'nın 142/1-e, 62/1 maddeleri gereğince neticeten 2 YIL 11 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

5237 sayılı Kanun'un 53/1, 2, 3. maddeleri kapsamında hak yoksunluklarının uygulanmasına,

Dair; tarafların yokluklarında, Cumhuriyet Savcısı huzurunda mütalaaya uygun olmak üzere, hükmün gerekçesiyle birlikte tebliğinden itibaren iki hafta içinde mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere başka bir yerdeki Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine yapılacak sözlü beyanın tutanağa geçirilmesi sureti ile (cezaevinde bulunanlar yönünden mahkememize gönderilmek üzere cezaevi idaresine sunulacak dilekçe veya yapılacak sözlü beyanın tutanağa geçirilmesi sureti ile)Samsun Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İSTİNAF yasa yolu açık olmak üzere karar verilmiş olup,

Sanık ALİ AHMED ŞAHAP HAMDAN tüm aramalara rağmen bulunamadığından mahkeme kararı tebliğ edilememiştir.

7201 Sayılı Tebligat Kanunun 28, 29, 30 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm fıkrasının İLANEN TEBLİĞİNE, kararın ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verildiği hususu İLAN olunur. 27.03.2026

Basın No: ILN02435406

