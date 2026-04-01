T.C .BURSA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ



2025/799 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/799 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1-Özellikleri: Satışa konu taşınmaz Taşınmaz Bursa İli,Yıldırım İlçesi, Samanlı Mahallesi, Bağlar Mevkii, 3527 ada 8 parsel, 2.829,08 m2 yüz ölçümlü ana gayrimenkul "Tarla" niteliği ile kayıtlı, 75/7344 cilt/sayfa no, B** K**adına (1/1) hisse oranında kayıtlı olan taşınmazdır.

Beyan :5 Yıllık Geçici İnşaat Şerhi T: 18/12/1990 Y:3761 Yıldırım Belediyesi Lehine Taşınmazın konumu ve açık adresi: Satışa Konu taşınmaz Bursa İli,Yıldırım İlçesi, Samanlı Mahallesi, Kumlukalan Yolu Sokak, No:10 posta adresinde yer almaktadır. Taşınmazın doğusundan Kumlukalan Yolu Sokaka cepheli konumdadır.Yakın çevresinde Samanlı Caddesi, meyve bahçeleri, tarlalar ve benzer sanayi yapıları yer almaktadır.Özel araç ve toplu taşıma ile ulaşım imkanları kolaydır.

Taşınmazın genel, çevresel ve iç mekan özellikleri: Taşınmaz parseli hafif eğimli bir arazi yapısına ve kırık köşeli dikdörtgene benzer geometrik formdadır. Taşınmaz Kumlu kalan yoluna cephelidir. Yakın çevresinde Samanlı Caddesi, meyve bahçeleri, tarlalar ve benzer sanayi yapıları bulunmaktadır.Toplu taşıma araçlarıyla 500 mt yakınına ulaşım imkanı bulunmaktadır. Parsel yaklaşık sıfır eğimli topoğrafik yapıya sahiptir. Tapu kaydında taşınmazın niteliği tarla olarak görülmekte ise de parsel üzerinde tamamı çelik konstrüksiyondan inşa edilmiş üzeri ve çevresi oluklu sac ile kapatılmış zemini beton şap ile kaplanmış hali hazırda atölye olarak kullanılan bina bulunmaktadır. Bina parsel sınırından ortalama üçer mt geri çekilerek inşa edilmiştir Daha sonra 3'er mt lik geri çekme alanına karkası çelik konstrüksiyondan, üzeri ve dış cephesi oluklu sac ile kapatılmış ilave bina yapılmıştır.Yıldırım Belediyesi İmar Arşivinde yapılan incelemede; taşınmaza ait 18.12.1990 tarih 72/32 sayılı toplam: 249 m² alan, tarımsal yapı için düzenlemiş Yapı ruhsatı ve Yapı ruhsatına ek mimari projesi bulunmaktadır. Fakat ruhsat 5 yıllık geçici ruhsat olup süresi dolmuştur. Taşınmazın yerinde yapılan incelemede; yaklaşık 1500 m² tek katlı alanında prefabrik betonarme yapı tarzında inşa edilmiş sanayi yapısı ve yapının doğu, batı ve güney cephelerine inşa edilmiş toplamda yaklaşık 860 m²alanında sundurma alanları bulunmaktadır. Yapıların dış cephesi sac kaplı olup giriş kapısı ve pencereleri demir doğramadır. Yapıya giriş kuzey cepheden sağlanmaktadır. İç mekan özellikleri; zemin saha betonu kaplı, duvarlar sıvalı halde ve tavan çelik konstrüksiyondur. Yapı, tarım makineleri parçaları üretimi üzerine faaliyet göstermekte olup kiracı tarafından kullanılmaktadır. Yapı Kullanma İzin Belgesi Bulunmamaktadır.

Not: Taşınmazın yapı ruhsatı ve mimari projesinde eski ada/parsel numarası olan Samanlı ada 2996 parsel yazmaktadır.



İmar Durumu: Şartname, ilan ve dosyasındadır



Kıymeti : 19.927.612,80 TL (Arsa+Bina +İlave Bina değerinin toplamı)



KDV Oranı : %20



Kaydındaki Şerhler: İcrai hacizler ve kamu hacizleri vardır



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/06/2026 - 11:30

Bitiş Tarih ve Saati : 10/06/2026 - 11:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/07/2026 - 11:30

Bitiş Tarih ve Saati : 10/07/2026 - 11:30



2-Özellikleri: Satışa konu taşınmaz Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Anadolu Mahallesi, 2009 ada 8parsel,138,96 m2 yüzö lçümlü ana gayrimenkul "Arsa" niteliği ile kayıtlı, 11/992 cilt/sayfa no, B** K** adına (1/1) hisse oranında kayıtlı olan taşınmazdır.



Taşınmazın konumu ve açık adresi: Satışa konu taşınmaz Yıldırım İlçesi, Anadolu Mahallesi, Başdar Sokak, 2009 ada 8parsel numaralı tapu kayıtlarında Arsa vasfıyla kayıtlı gayrimenkuldür. Taşınmaz Başdar Sokaka güneyinden cephelidir. Taşınmazın yakın çevresinde Vişne Caddesi, Karlıdağ Caddesi, tekstil atölyeleri ve satış mağazaları bulunmaktadır. Ulaşım imkanları iyidir.

Taşınmazın genel, çevresel ve iç mekan özellikleri: Taşınmaz; Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Anadolu Mahallesi,2009 ada 8parsel, 138,96 m²yüz ölçümlü,Arsa vasıflıdır.Kırık köşeli dikdörtgene benzer geometrik formda ve düz bir arazi yapısına sahiptir. Taşınmaz parseli üzerinde yaklaşık 138 m²alanında onduline yapı bulunmaktadır. Yapı, depo olarak kullanılmaktadır. Yapının zemini saha betonu kaplı, tavan çelik konstrüksiyondur. Yapının duvarları bulunmamakta olup komşu parsellerde bulunan yapıların duvarları kullanılarak yapı onduline ile kapatılmıştır. Yapının bir kısmı yolda kaldığından yapıya değer verilmemiştir. Çevresi herhangi bir yapı elemanı (tel çit, duvar vs.) ile çevrili değildir. Taşınmazın Başdar Sokaka doğusundan yaklaşık 13 m cephesi ve yaklaşık 10 m derinliği bulunmaktadır. Taşınmaza toplu taşıma ve özel araçla ulaşım sağlanmaktadır. Taşınmazın konum tespiti Yıldırım Belediyesinden temin edilen imar paftası ve TKGM parsel sorgu ile yapılmıştır. İmar sistemine ve TKGM parsel sorgu sistemine göre konu taşınmazın yeri konumu doğrudur.Fiili durumu depodur.

İmar Durumu: Şartname, ilan ve dosyasındadır

Kıymeti : 2.300.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: İcrai Hacizler ve kamu hacizleri vardır

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/06/2026 - 14:30

Bitiş Tarih ve Saati : 10/06/2026 - 14:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/07/2026 - 14:30

Bitiş Tarih ve Saati : 10/07/2026 - 14:30

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

