T.C. BEYŞEHİR 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ tarafından açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davalarında 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. ve 17. Maddesi uyarınca verilen karar gereğince aşağıda belirtilen yer kadarının davacı tarafından kamulaştırılmasına karar verildiği, anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili için Beyşehir 3. Asliye Hukuk Mahkemesine davanın açıldığı ve yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılan taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ile davacı adına tescili 2942 sayılı yasa gereğince saptanmasını müteakip bedelin belirlenecek banka şubesine yatırılmasına ve taşınmazın idare adına tesciline karar verilebileceği hususu 2942 sayılı Kanunun 10. ve 17. maddesi hükmü gereğince ilan olunur.

Dosya No (Konya İli Beyşehir İlçesi) Ada-Parsel Kamulaştırma Alanı (m²) Tapu Malik Bilgileri 2026/28 Yenidoğan/Sarayyolu 109/55 35,83 m² irtifak Süleyman Uluçam - Hasan Uluçam - Ayşe Çelik 2026/29 Yenidoğan/Sarayyolu 109/57 505,56 m² irtifak Zübide Sütcü 2026/30 Yenidoğan/Sarayyolu 109/352 59,36 m² irtifak Rabia Doğanay 2026/31 Yenidoğan/Sarayyolu 109/91 852,02 m² irtifak Mehmet Ali Karadağ 2026/32 Yenidoğan/Yüksek 142/225 203,73 m² irtifak Hilmi Topcu 2026/33 Yenidoğan/Yüksek 142/218 184,87 m² irtifak Hasan Uzunel 2026/34 Yenidoğan/Yüksek 142/206 49,31 m² irtifak Osman Sağ 2026/35 Yenidoğan/Yüksek 142/202 1182,95 m² irtifak Dudu Şakar 2026/36 Yenidoğan/Yüksek 142/176 261,15 m² irtifak Osman Sağ 2026/37 Yenidoğan/Yüksek 142/115 151,39 m² irtifak Rukiye Dikici - Havva Dikici - Şerife Bulut - Keziban Kasalak - Fatma Ertürk - Rabia Doğanay- Ayşe Çambel 2026/39 Yenidoğan/Sarayyolu 253/248 4,59 m²direk

419,60m²irtifak Abdulah Karakaya 2026/40 Yenidoğan/Sarayyolu 253/206 315,93 m² irtifak Bekir Çeliker 2026/41 Yenidoğan/Sarayyolu 253/194 951,57 m² irtifak Şerife Altındağ 2026/42 Yenidoğan/Sarayyolu 253/190 166,68 m² irtifak Fatma Yavaş - Dudu Sütcü - Emişe Gökbay - Havva Turgutlu - Mehmet Düzyol - İsmail Düzyol - Ahmet Düzyol - Şerife Korkman - Abbas Düzyol - İsmail Düzyol 2026/43 Yenidoğan/Sarayyolu 109/700 279,28 m² irtifak Mehmet Kasalak 2026/44 Yenidoğan/Sarayyolu 254/186 521,75 m² irtifak Ramazan Atay-Eyyup Atay-Şerife Demirci-Adem Atay 2026/45 Yenidoğan/Sarayyolu 254/187 1017,10 m² irtifak Mehmet Kasalak 2026/46 Yenidoğan/Sarayyolu 254/192 461,98 m² irtifak Fadime Şahin-Şükrü Sarıkaya-MehmetAli Sarıkaya - Osman Sarıkaya-Zeynep Dikilitaş-Ayşe Güngör 2026/47 Yenidoğan/Sarayyolu 254/233 788,32 m² irtifak Emine Göksu 2026/49 Yenidoğan/Sarayyolu 236/130 3517,93 m² irtifak Elmas Uzunel 2026/50 Yenidoğan/Sarayyolu 236/110 852,38 m² irtifak Ayşe Kaleli 2026/51 Yenidoğan/Sarayyolu 236/107 609,14 m² irtifak Mehmet Ali Kaleli 2026/52 Yenidoğan/Sarayyolu 236/105 1301,25 m² irtifak Halil Tetik 2026/53 Yenidoğan/Sarayyolu 236/103 13,50 m² direk

541,33 m² irtifak İbrahim Dikmen - Hüseyin Bağlan 2026/54 Yenidoğan/Sarayyolu 235/14 671,06 m² irtifak Hakan Karakaya 2026/55 Yenidoğan/Sarayyolu 235/12 738,61 m² irtifak Abdullah Bulut 2026/56 Yenidoğan/Sarayyolu 235/7 919,77 m² irtifak Yusuf Karadağ 2026/57 Yenidoğan/Sarayyolu 233/36 1136,25 m² irtifak Elife Düzyol 2026/58 Yenidoğan/Sarayyolu 233/30 10,58 m² direk

1055,97 m² irtifak Mevlüt Aytekin 2026/59 Yenidoğan/Sarayyolu 233/14 1088,35 m² irtifak Fatma Öğütcü - Hatice Altuğ - Şevket Öğütcü - Osman Öğütcü - Sami Öğütcü - Emine Karakaya 2026/61 Yenidoğan/Sarayyolu 232/331 1111,16 m² irtifak Yakup Sütcü 2026/62 Yenidoğan/Sarayyolu 232/318 750,25 m² irtifak Seyit Harun Atay 2026/63 Yenidoğan/Sarayyolu 232/317 948,77 m² irtifak Özcan Sarıdağ 2026/64 Yenidoğan/Sarayyolu 232/314 380,16 m² irtifak Ahmet Öztep 2026/65 Yenidoğan/Sarayyolu 232/276 1097,44 m² irtifak İsmail Çelik 2026/66 Yenidoğan/Sarayyolu 232/199 9,52 m² direk

253,37 m² irtifak Fatih Atay 2026/67 Yenidoğan/Sarayyolu 232/181 737,85 m² irtifak Ali Çeliker 2026/68 Yenidoğan/Sarayyolu 232/186 786,26 m² irtifak Sümeyra Danışman 2026/69 Yenidoğan/Sarayyolu 232/187 935,88 m² irtifak Ahmet Kasalak 2026/70 Yenidoğan/Sarayyolu 232/129 10,56 m² direk

547,05 m² irtifak Mehmet Kasalak 2026/71 Yenidoğan/Sarayyolu 232/44 777,62 m² irtifak Ramazan Aydın - Adem Aydın 2026/72 Yenidoğan/Sarayyolu 232/2 3238,11 m² irtifak Abdullah Yardım 2026/73 Yenidoğan/Sarayyolu 229/137 1223,81 m² irtifak Kübra Dikmen 2026/74 Yenidoğan/Yüksek 122/40 513,48 m² irtifak Havva Değirmenci 2026/75 Yenidoğan/Yüksek 122/32 121,35 m² irtifak Fatma Söyler 2026/76 Yenidoğan/Yüksek 122/31 454,57 m² irtifak Yakup Sütcü 2026/77 Yenidoğan/Yüksek 122/30 630,49 m² irtifak Hasan Sütcü 2026/78 Yenidoğan/Yüksek 122/15 10,58 m²direk

1304,15 m² irtifak Fatma Öğütcü - Hatice Altuğ - Şevket Öğütcü - Osman Öğütcü - Sami Öğütcü - Emine Karakaya 2026/79 Yenidoğan/Yüksek 122/7 844,62 m² irtifak Mehmet Ali Göksu - Semra Ertürk - Zehra Bilgiç - Mehmet Akif Göksu - Sümeyra Danışman

