T.C. BEYŞEHİR 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ tarafından açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davalarında 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. ve 17. Maddesi uyarınca verilen karar gereğince aşağıda belirtilen yer kadarının davacı tarafından kamulaştırılmasına karar verildiği, anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili için Beyşehir 3. Asliye Hukuk Mahkemesine davanın açıldığı ve yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılan taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ile davacı adına tescili 2942 sayılı yasa gereğince saptanmasını müteakip bedelin belirlenecek banka şubesine yatırılmasına ve taşınmazın idare adına tesciline karar verilebileceği hususu 2942 sayılı Kanunun 10. ve 17. maddesi hükmü gereğince ilan olunur.

Dosya No(Konya İli Beyşehir İlçesi)Ada-ParselKamulaştırma Alanı (m²)Tapu Malik Bilgileri
2026/28Yenidoğan/Sarayyolu109/5535,83 m² irtifakSüleyman Uluçam - Hasan Uluçam - Ayşe Çelik
2026/29Yenidoğan/Sarayyolu109/57505,56 m² irtifakZübide Sütcü
2026/30Yenidoğan/Sarayyolu109/35259,36 m² irtifakRabia Doğanay
2026/31Yenidoğan/Sarayyolu109/91852,02 m² irtifakMehmet Ali Karadağ
2026/32Yenidoğan/Yüksek142/225203,73 m² irtifakHilmi Topcu
2026/33Yenidoğan/Yüksek142/218184,87 m² irtifakHasan Uzunel
2026/34Yenidoğan/Yüksek142/20649,31 m² irtifakOsman Sağ
2026/35Yenidoğan/Yüksek142/2021182,95 m² irtifakDudu Şakar
2026/36Yenidoğan/Yüksek142/176261,15 m² irtifakOsman Sağ
2026/37Yenidoğan/Yüksek142/115151,39 m² irtifakRukiye Dikici - Havva Dikici - Şerife Bulut - Keziban Kasalak - Fatma Ertürk - Rabia Doğanay- Ayşe Çambel
2026/39Yenidoğan/Sarayyolu253/2484,59 m²direk
419,60m²irtifak		Abdulah Karakaya
2026/40Yenidoğan/Sarayyolu253/206315,93 m² irtifakBekir Çeliker
2026/41Yenidoğan/Sarayyolu253/194951,57 m² irtifakŞerife Altındağ
2026/42Yenidoğan/Sarayyolu253/190166,68 m² irtifakFatma Yavaş - Dudu Sütcü - Emişe Gökbay - Havva Turgutlu - Mehmet Düzyol - İsmail Düzyol - Ahmet Düzyol - Şerife Korkman - Abbas Düzyol - İsmail Düzyol
2026/43Yenidoğan/Sarayyolu109/700279,28 m² irtifakMehmet Kasalak
2026/44Yenidoğan/Sarayyolu254/186521,75 m² irtifakRamazan Atay-Eyyup Atay-Şerife Demirci-Adem Atay
2026/45Yenidoğan/Sarayyolu254/1871017,10 m² irtifakMehmet Kasalak
2026/46Yenidoğan/Sarayyolu254/192461,98 m² irtifakFadime Şahin-Şükrü Sarıkaya-MehmetAli Sarıkaya - Osman Sarıkaya-Zeynep Dikilitaş-Ayşe Güngör
2026/47Yenidoğan/Sarayyolu254/233788,32 m² irtifakEmine Göksu
2026/49Yenidoğan/Sarayyolu236/1303517,93 m² irtifakElmas Uzunel
2026/50Yenidoğan/Sarayyolu236/110852,38 m² irtifakAyşe Kaleli
2026/51Yenidoğan/Sarayyolu236/107609,14 m² irtifakMehmet Ali Kaleli
2026/52Yenidoğan/Sarayyolu236/1051301,25 m² irtifakHalil Tetik
2026/53Yenidoğan/Sarayyolu236/10313,50 m² direk
541,33 m² irtifak		İbrahim Dikmen - Hüseyin Bağlan
2026/54Yenidoğan/Sarayyolu235/14671,06 m² irtifakHakan Karakaya
2026/55Yenidoğan/Sarayyolu235/12738,61 m² irtifakAbdullah Bulut
2026/56Yenidoğan/Sarayyolu235/7919,77 m² irtifakYusuf Karadağ
2026/57Yenidoğan/Sarayyolu233/361136,25 m² irtifakElife Düzyol
2026/58Yenidoğan/Sarayyolu233/3010,58 m² direk
1055,97 m² irtifak		Mevlüt Aytekin
2026/59Yenidoğan/Sarayyolu233/141088,35 m² irtifakFatma Öğütcü - Hatice Altuğ - Şevket Öğütcü - Osman Öğütcü - Sami Öğütcü - Emine Karakaya
2026/61Yenidoğan/Sarayyolu232/3311111,16 m² irtifakYakup Sütcü
2026/62Yenidoğan/Sarayyolu232/318750,25 m² irtifakSeyit Harun Atay
2026/63Yenidoğan/Sarayyolu232/317948,77 m² irtifakÖzcan Sarıdağ
2026/64Yenidoğan/Sarayyolu232/314380,16 m² irtifakAhmet Öztep
2026/65Yenidoğan/Sarayyolu232/2761097,44 m² irtifakİsmail Çelik
2026/66Yenidoğan/Sarayyolu232/1999,52 m² direk
253,37 m² irtifak		Fatih Atay
2026/67Yenidoğan/Sarayyolu232/181737,85 m² irtifakAli Çeliker
2026/68Yenidoğan/Sarayyolu232/186786,26 m² irtifakSümeyra Danışman
2026/69Yenidoğan/Sarayyolu232/187935,88 m² irtifakAhmet Kasalak
2026/70Yenidoğan/Sarayyolu232/12910,56 m² direk
547,05 m² irtifak		Mehmet Kasalak
2026/71Yenidoğan/Sarayyolu232/44777,62 m² irtifakRamazan Aydın - Adem Aydın
2026/72Yenidoğan/Sarayyolu232/23238,11 m² irtifakAbdullah Yardım
2026/73Yenidoğan/Sarayyolu229/1371223,81 m² irtifakKübra Dikmen
2026/74Yenidoğan/Yüksek122/40513,48 m² irtifakHavva Değirmenci
2026/75Yenidoğan/Yüksek122/32121,35 m² irtifakFatma Söyler
2026/76Yenidoğan/Yüksek122/31454,57 m² irtifakYakup Sütcü
2026/77Yenidoğan/Yüksek122/30630,49 m² irtifakHasan Sütcü
2026/78Yenidoğan/Yüksek122/1510,58 m²direk
1304,15 m² irtifak		Fatma Öğütcü - Hatice Altuğ - Şevket Öğütcü - Osman Öğütcü - Sami Öğütcü - Emine Karakaya
2026/79Yenidoğan/Yüksek122/7844,62 m² irtifakMehmet Ali Göksu - Semra Ertürk - Zehra Bilgiç - Mehmet Akif Göksu - Sümeyra Danışman

Basın No: ILN02432625
