T.C.

BEYŞEHİR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/25 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Tedaş Genel Müdürlüğü tarafından aşağıda belirtilen dosyalardan ismi yazılı kişiler aleyhine açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davasında 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu uyarınca verilen karar gereğince aşağıda malikleri ve özellikleri yazılı taşınmazların belirtilen yer kadarının Tedaş tarafından kamulaştırılmasına karar verildiği, anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili için Beyşehir 2. Asliye Hukuk Mahkemesine davanın açıldığı ve yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılan taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ile Tedaş adına tescili 2942 sayılı yasa gereğince saptanmasını müteakip bedelin ilgililer adına mahkemece belirlenecek banka şubesine yatırılmasına ve bedelin yatırılması üzerine de taşınmazın idare adına tesciline karar verilebileceği hususu 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince ilan olunur.

Dosya No Yer

(Konya İli Beyşehir İlçesi) Ada-Parsel İrtifak

Mülkiyet (m²) Malik Adı-Soyadı 2026/25 Yenidoğan Mah. 109/62 21,39 ABDULLAH KAYMAKÇI

HASAN KAYMAKÇI

ŞERİFE KAYMAKÇI 2026/26 Yenidoğan Mah. 109/169 680,15 ABDULLAH TAŞAN 2026/27 Yenidoğan Mah. 109/58 317,25 KERZİBAN BULUT 2026/28 Yenidoğan Mah. 109/86 542,87 FATMA ÇELİK 2026/29 Yenidoğan Mah. 109/94 193,23 OSMAN DOĞANAY (ölü)

MEHMET DOĞANAY 2026/30 Yenidoğan Mah. 259/2 12,85 ALİ ŞAKAR (ölü) 2026/31 Yenidoğan Mah. 142/220 244,34 DURDU UZUNKAYA (ölü) 2026/32 Yenidoğan Mah. 142/217 69,55 AYŞE KARABAĞ

MÜCAHİDE BÜŞRA ŞAHBAZ

EMİNE ESER

MUHAMMED FATİH DÜZYOL

ALİ DÜZYOL

ABDULLAH HALİD DÜZYOL

ABDULHAMİD DÜZYOL

NECMEDDİN FARUK DÜZYOL 2026/33 Yenidoğan Mah. 142/203 626,15 FADİME ÖĞÜTCÜ (ölü) 2026/34 Yenidoğan Mah. 142/178 1.103,09 KEZİBAN AKYAVAŞ (ölü) 2026/35 Yenidoğan Mah. 142/116 18,49

202,76 FATMA ULUYOL (ölü) 2026/36 Yenidoğan Mah. 142/109 8,63 HAVVA BULUT 2026/38 Yenidoğan Mah. 253/279 1,05 ADEM SÖYLER

HURİYE GÖKSU (ÖLÜ) 2026/39 Yenidoğan Mah. 253/204 1.017,38 ZEYNEP DEREBAĞ (ÖLÜ) 2026/40 Yenidoğan Mah. 253/209 921,54 ŞERİFE ÇINAR 2026/41 Yenidoğan Mah. 253/192 393,36 MEHMET COŞKUN 2026/42 Yenidoğan Mah. 253/189 707,59 ZEYNEP DEREBAĞ 2026/43 Yenidoğan Mah. 254/189 10,58

891,84 MEHMET FİLİZ 2026/44 Yenidoğan Mah. 254/190 1.192,38 ŞAHİN ALTUĞ 2026/45 Yenidoğan Mah. 254/195 55,32 FATMA SÜTCÜ 2026/46 Yenidoğan Mah. 254/224 1.281,44 MEHMET ALİ KAYMAKÇI 2026/47 Çukurağıl Mah. 113/10 8,87

486,77 ÖNDER GÜLHAN

BAKİ AŞKIN 2026/48 Yenidoğan Mah. 236/132 10,58

687,11 MUSTAFA KAYMAKÇI 2026/50 Yenidoğan Mah. 236/108 644,41 ELİF UZKUR

EMİNE AYAR

MEVLÜTKALELİ

İSMAİL KALELİ

MUHİTTİN KALELİ

AHMET KALELİ

İLKER KALELİ

HAVVA KALELİ 2026/51 Yenidoğan Mah. 236/115 476,93 SEYİT ALİ KASALAK (ÖLÜ)

ZÜBEYDE KALAFAT

DURSUN KASALAK

FATMA GÖREN 2026/52 Yenidoğan Mah. 236/106 347,12 MUSTAFA KAYMAKÇI 2026/53 Yenidoğan Mah. 236/102 17,07 KAMİL ALTINDAĞ 2026/54 Yenidoğan Mah. 236/134 1.244,08 MEHMET ALİ KAYMAKÇI 2026/55 Yenidoğan Mah. 235/11 685,92 HALİME ŞEKERCİ

ALİ ŞEKERCİ

SÜMEYYE TOPBAŞ

YASEMİN YAVAŞ 2026/56 Yenidoğan Mah. 235/6 769,61 ALİ SARITAŞ 2026/57 Yenidoğan Mah. 235/5 301,25 ALİ SARITAŞ 2026/58 Yenidoğan Mah. 233/29 82,62 DUDU GÖKÇEK (ÖLÜ) 2026/59 Yenidoğan Mah. 233/4 1.506,75 NAZMİ DANIŞMAN 2026/60 Yenidoğan Mah. 233/5 336,93 YÜKSEL AYDIN

ŞERİFE SUNA AYDIN

YILMAZ AYDIN 2026/61 Yenidoğan Mah. 232/320 11,26

684,75 OSMAN VURGUN 2026/62 Yenidoğan Mah. 232/319 565,32 OSMAN VURGUN 2026/63 Yenidoğan Mah. 232/315 378,53 OSMAN VURGUN 2026/64 Yenidoğan Mah. 232/295 655,42 SÜLEYMAN ÇAMBEL 2026/65 Yenidoğan Mah. 232/256 861,28 HASAN ÇAYIRÖZ 2026/66 Yenidoğan Mah. 232/228 133,71 MEHMET ALİ KAYMAKÇI 2026/67 Yenidoğan Mah. 232/185 159,25 MAKBULE DUMAN

FATMANA ÇELİK

ALİ ULUÇAM

YUNUS ULUÇAM

EMİNE YILDIZ

FARUK ULUÇAM

DURDANE KAYMAKCI 2026/68 Yenidoğan Mah. 232/122 927,40 EMİNE ATAY 2026/69 Yenidoğan Mah. 232/119 435,67 HÜSEYİN GÖKSU 2026/70 Yenidoğan Mah. 232/62 792,94 ABDULLAH DEREBAĞ 2026/71 Yenidoğan Mah. 232/8 1.203,67 MEHMET ALİ AYDIN 2026/72 Yenidoğan Mah. 229/140 3.028,68 MUSTAFA ATAY 2026/73 Yenidoğan Mah. 122/49 147,44 AYŞE YAVAŞ 2026/74 Yenidoğan Mah. 122/21 1.386,76 MUSTAFA SÖYLER 2026/75 Yenidoğan Mah. 122/9 1.138,03 RAHİM ÖĞÜTCÜ 2026/76 Yenidoğan Mah. 122/8 943,55 EMİNE KARAKAYA 2026/77 Yenidoğan Mah. 122/5 27,88 ALİ YAVAŞ 2026/78 Yenidoğan Mah. 122/4 356,75 ALİ YAVAŞ

