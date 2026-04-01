T.C. BEYŞEHİR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C.
BEYŞEHİR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2026/25 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
Davacı Tedaş Genel Müdürlüğü tarafından aşağıda belirtilen dosyalardan ismi yazılı kişiler aleyhine açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davasında 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu uyarınca verilen karar gereğince aşağıda malikleri ve özellikleri yazılı taşınmazların belirtilen yer kadarının Tedaş tarafından kamulaştırılmasına karar verildiği, anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili için Beyşehir 2. Asliye Hukuk Mahkemesine davanın açıldığı ve yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılan taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ile Tedaş adına tescili 2942 sayılı yasa gereğince saptanmasını müteakip bedelin ilgililer adına mahkemece belirlenecek banka şubesine yatırılmasına ve bedelin yatırılması üzerine de taşınmazın idare adına tesciline karar verilebileceği hususu 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince ilan olunur.
|Dosya No
|Yer
(Konya İli Beyşehir İlçesi)
|Ada-Parsel
|İrtifak
Mülkiyet (m²)
|Malik Adı-Soyadı
|2026/25
|Yenidoğan Mah.
|109/62
|21,39
|ABDULLAH KAYMAKÇI
HASAN KAYMAKÇI
ŞERİFE KAYMAKÇI
|2026/26
|Yenidoğan Mah.
|109/169
|680,15
|ABDULLAH TAŞAN
|2026/27
|Yenidoğan Mah.
|109/58
|317,25
|KERZİBAN BULUT
|2026/28
|Yenidoğan Mah.
|109/86
|542,87
|FATMA ÇELİK
|2026/29
|Yenidoğan Mah.
|109/94
|193,23
|OSMAN DOĞANAY (ölü)
MEHMET DOĞANAY
|2026/30
|Yenidoğan Mah.
|259/2
|12,85
|ALİ ŞAKAR (ölü)
|2026/31
|Yenidoğan Mah.
|142/220
|244,34
|DURDU UZUNKAYA (ölü)
|2026/32
|Yenidoğan Mah.
|142/217
|69,55
|AYŞE KARABAĞ
MÜCAHİDE BÜŞRA ŞAHBAZ
EMİNE ESER
MUHAMMED FATİH DÜZYOL
ALİ DÜZYOL
ABDULLAH HALİD DÜZYOL
ABDULHAMİD DÜZYOL
NECMEDDİN FARUK DÜZYOL
|2026/33
|Yenidoğan Mah.
|142/203
|626,15
|FADİME ÖĞÜTCÜ (ölü)
|2026/34
|Yenidoğan Mah.
|142/178
|1.103,09
|KEZİBAN AKYAVAŞ (ölü)
|2026/35
|Yenidoğan Mah.
|142/116
|18,49
202,76
|FATMA ULUYOL (ölü)
|2026/36
|Yenidoğan Mah.
|142/109
|8,63
|HAVVA BULUT
|2026/38
|Yenidoğan Mah.
|253/279
|1,05
|ADEM SÖYLER
HURİYE GÖKSU (ÖLÜ)
|2026/39
|Yenidoğan Mah.
|253/204
|1.017,38
|ZEYNEP DEREBAĞ (ÖLÜ)
|2026/40
|Yenidoğan Mah.
|253/209
|921,54
|ŞERİFE ÇINAR
|2026/41
|Yenidoğan Mah.
|253/192
|393,36
|MEHMET COŞKUN
|2026/42
|Yenidoğan Mah.
|253/189
|707,59
|ZEYNEP DEREBAĞ
|2026/43
|Yenidoğan Mah.
|254/189
|10,58
891,84
|MEHMET FİLİZ
|2026/44
|Yenidoğan Mah.
|254/190
|1.192,38
|ŞAHİN ALTUĞ
|2026/45
|Yenidoğan Mah.
|254/195
|55,32
|FATMA SÜTCÜ
|2026/46
|Yenidoğan Mah.
|254/224
|1.281,44
|MEHMET ALİ KAYMAKÇI
|2026/47
|Çukurağıl Mah.
|113/10
|8,87
486,77
|ÖNDER GÜLHAN
BAKİ AŞKIN
|2026/48
|Yenidoğan Mah.
|236/132
|10,58
687,11
|MUSTAFA KAYMAKÇI
|2026/50
|Yenidoğan Mah.
|236/108
|644,41
|ELİF UZKUR
EMİNE AYAR
MEVLÜTKALELİ
İSMAİL KALELİ
MUHİTTİN KALELİ
AHMET KALELİ
İLKER KALELİ
HAVVA KALELİ
|2026/51
|Yenidoğan Mah.
|236/115
|476,93
|SEYİT ALİ KASALAK (ÖLÜ)
ZÜBEYDE KALAFAT
DURSUN KASALAK
FATMA GÖREN
|2026/52
|Yenidoğan Mah.
|236/106
|347,12
|MUSTAFA KAYMAKÇI
|2026/53
|Yenidoğan Mah.
|236/102
|17,07
|KAMİL ALTINDAĞ
|2026/54
|Yenidoğan Mah.
|236/134
|1.244,08
|MEHMET ALİ KAYMAKÇI
|2026/55
|Yenidoğan Mah.
|235/11
|685,92
|HALİME ŞEKERCİ
ALİ ŞEKERCİ
SÜMEYYE TOPBAŞ
YASEMİN YAVAŞ
|2026/56
|Yenidoğan Mah.
|235/6
|769,61
|ALİ SARITAŞ
|2026/57
|Yenidoğan Mah.
|235/5
|301,25
|ALİ SARITAŞ
|2026/58
|Yenidoğan Mah.
|233/29
|82,62
|DUDU GÖKÇEK (ÖLÜ)
|2026/59
|Yenidoğan Mah.
|233/4
|1.506,75
|NAZMİ DANIŞMAN
|2026/60
|Yenidoğan Mah.
|233/5
|336,93
|YÜKSEL AYDIN
ŞERİFE SUNA AYDIN
YILMAZ AYDIN
|2026/61
|Yenidoğan Mah.
|232/320
|11,26
684,75
|OSMAN VURGUN
|2026/62
|Yenidoğan Mah.
|232/319
|565,32
|OSMAN VURGUN
|2026/63
|Yenidoğan Mah.
|232/315
|378,53
|OSMAN VURGUN
|2026/64
|Yenidoğan Mah.
|232/295
|655,42
|SÜLEYMAN ÇAMBEL
|2026/65
|Yenidoğan Mah.
|232/256
|861,28
|HASAN ÇAYIRÖZ
|2026/66
|Yenidoğan Mah.
|232/228
|133,71
|MEHMET ALİ KAYMAKÇI
|2026/67
|Yenidoğan Mah.
|232/185
|159,25
|MAKBULE DUMAN
FATMANA ÇELİK
ALİ ULUÇAM
YUNUS ULUÇAM
EMİNE YILDIZ
FARUK ULUÇAM
DURDANE KAYMAKCI
|2026/68
|Yenidoğan Mah.
|232/122
|927,40
|EMİNE ATAY
|2026/69
|Yenidoğan Mah.
|232/119
|435,67
|HÜSEYİN GÖKSU
|2026/70
|Yenidoğan Mah.
|232/62
|792,94
|ABDULLAH DEREBAĞ
|2026/71
|Yenidoğan Mah.
|232/8
|1.203,67
|MEHMET ALİ AYDIN
|2026/72
|Yenidoğan Mah.
|229/140
|3.028,68
|MUSTAFA ATAY
|2026/73
|Yenidoğan Mah.
|122/49
|147,44
|AYŞE YAVAŞ
|2026/74
|Yenidoğan Mah.
|122/21
|1.386,76
|MUSTAFA SÖYLER
|2026/75
|Yenidoğan Mah.
|122/9
|1.138,03
|RAHİM ÖĞÜTCÜ
|2026/76
|Yenidoğan Mah.
|122/8
|943,55
|EMİNE KARAKAYA
|2026/77
|Yenidoğan Mah.
|122/5
|27,88
|ALİ YAVAŞ
|2026/78
|Yenidoğan Mah.
|122/4
|356,75
|ALİ YAVAŞ
