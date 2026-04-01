T.C. BEYŞEHİR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C.
BEYŞEHİR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2026/25 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Tedaş Genel Müdürlüğü tarafından aşağıda belirtilen dosyalardan ismi yazılı kişiler aleyhine açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davasında 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu uyarınca verilen karar gereğince aşağıda malikleri ve özellikleri yazılı taşınmazların belirtilen yer kadarının Tedaş tarafından kamulaştırılmasına karar verildiği, anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili için Beyşehir 2. Asliye Hukuk Mahkemesine davanın açıldığı ve yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılan taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ile Tedaş adına tescili 2942 sayılı yasa gereğince saptanmasını müteakip bedelin ilgililer adına mahkemece belirlenecek banka şubesine yatırılmasına ve bedelin yatırılması üzerine de taşınmazın idare adına tesciline karar verilebileceği hususu 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince ilan olunur.

Dosya NoYer
(Konya İli Beyşehir İlçesi)		Ada-Parselİrtifak
Mülkiyet (m²)		Malik Adı-Soyadı
2026/25Yenidoğan Mah.109/6221,39ABDULLAH KAYMAKÇI
HASAN KAYMAKÇI
ŞERİFE KAYMAKÇI
2026/26Yenidoğan Mah.109/169680,15ABDULLAH TAŞAN
2026/27Yenidoğan Mah.109/58317,25KERZİBAN BULUT
2026/28Yenidoğan Mah.109/86542,87FATMA ÇELİK
2026/29Yenidoğan Mah.109/94193,23OSMAN DOĞANAY (ölü)
MEHMET DOĞANAY
2026/30Yenidoğan Mah.259/212,85ALİ ŞAKAR (ölü)
2026/31Yenidoğan Mah.142/220244,34DURDU UZUNKAYA (ölü)
2026/32Yenidoğan Mah.142/21769,55AYŞE KARABAĞ
MÜCAHİDE BÜŞRA ŞAHBAZ
EMİNE ESER
MUHAMMED FATİH DÜZYOL
ALİ DÜZYOL
ABDULLAH HALİD DÜZYOL
ABDULHAMİD DÜZYOL
NECMEDDİN FARUK DÜZYOL
2026/33Yenidoğan Mah.142/203626,15FADİME ÖĞÜTCÜ (ölü)
2026/34Yenidoğan Mah.142/1781.103,09KEZİBAN AKYAVAŞ (ölü)
2026/35Yenidoğan Mah.142/11618,49
202,76		FATMA ULUYOL (ölü)
2026/36Yenidoğan Mah.142/1098,63HAVVA BULUT
2026/38Yenidoğan Mah.253/2791,05ADEM SÖYLER
HURİYE GÖKSU (ÖLÜ)
2026/39Yenidoğan Mah.253/2041.017,38ZEYNEP DEREBAĞ (ÖLÜ)
2026/40Yenidoğan Mah.253/209921,54ŞERİFE ÇINAR
2026/41Yenidoğan Mah.253/192393,36MEHMET COŞKUN
2026/42Yenidoğan Mah.253/189707,59ZEYNEP DEREBAĞ
2026/43Yenidoğan Mah.254/18910,58
891,84		MEHMET FİLİZ
2026/44Yenidoğan Mah.254/1901.192,38ŞAHİN ALTUĞ
2026/45Yenidoğan Mah.254/19555,32FATMA SÜTCÜ
2026/46Yenidoğan Mah.254/2241.281,44MEHMET ALİ KAYMAKÇI
2026/47Çukurağıl Mah.113/108,87
486,77		ÖNDER GÜLHAN
BAKİ AŞKIN
2026/48Yenidoğan Mah.236/13210,58
687,11		MUSTAFA KAYMAKÇI
2026/50Yenidoğan Mah.236/108644,41ELİF UZKUR
EMİNE AYAR
MEVLÜTKALELİ
İSMAİL KALELİ
MUHİTTİN KALELİ
AHMET KALELİ
İLKER KALELİ
HAVVA KALELİ
2026/51Yenidoğan Mah.236/115476,93SEYİT ALİ KASALAK (ÖLÜ)
ZÜBEYDE KALAFAT
DURSUN KASALAK
FATMA GÖREN
2026/52Yenidoğan Mah.236/106347,12MUSTAFA KAYMAKÇI
2026/53Yenidoğan Mah.236/10217,07KAMİL ALTINDAĞ
2026/54Yenidoğan Mah.236/1341.244,08MEHMET ALİ KAYMAKÇI
2026/55Yenidoğan Mah.235/11685,92HALİME ŞEKERCİ
ALİ ŞEKERCİ
SÜMEYYE TOPBAŞ
YASEMİN YAVAŞ
2026/56Yenidoğan Mah.235/6769,61ALİ SARITAŞ
2026/57Yenidoğan Mah.235/5301,25ALİ SARITAŞ
2026/58Yenidoğan Mah.233/2982,62DUDU GÖKÇEK (ÖLÜ)
2026/59Yenidoğan Mah.233/41.506,75NAZMİ DANIŞMAN
2026/60Yenidoğan Mah.233/5336,93YÜKSEL AYDIN
ŞERİFE SUNA AYDIN
YILMAZ AYDIN
2026/61Yenidoğan Mah.232/32011,26
684,75		OSMAN VURGUN
2026/62Yenidoğan Mah.232/319565,32OSMAN VURGUN
2026/63Yenidoğan Mah.232/315378,53OSMAN VURGUN
2026/64Yenidoğan Mah.232/295655,42SÜLEYMAN ÇAMBEL
2026/65Yenidoğan Mah.232/256861,28HASAN ÇAYIRÖZ
2026/66Yenidoğan Mah.232/228133,71MEHMET ALİ KAYMAKÇI
2026/67Yenidoğan Mah.232/185159,25MAKBULE DUMAN
FATMANA ÇELİK
ALİ ULUÇAM
YUNUS ULUÇAM
EMİNE YILDIZ
FARUK ULUÇAM
DURDANE KAYMAKCI
2026/68Yenidoğan Mah.232/122927,40EMİNE ATAY
2026/69Yenidoğan Mah.232/119435,67HÜSEYİN GÖKSU
2026/70Yenidoğan Mah.232/62792,94ABDULLAH DEREBAĞ
2026/71Yenidoğan Mah.232/81.203,67MEHMET ALİ AYDIN
2026/72Yenidoğan Mah.229/1403.028,68MUSTAFA ATAY
2026/73Yenidoğan Mah.122/49147,44AYŞE YAVAŞ
2026/74Yenidoğan Mah.122/211.386,76MUSTAFA SÖYLER
2026/75Yenidoğan Mah.122/91.138,03RAHİM ÖĞÜTCÜ
2026/76Yenidoğan Mah.122/8943,55EMİNE KARAKAYA
2026/77Yenidoğan Mah.122/527,88ALİ YAVAŞ
2026/78Yenidoğan Mah.122/4356,75ALİ YAVAŞ

