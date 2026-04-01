T.C. AĞRI 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2016/754 Esas

DAVALILAR: MECİT OK T.C. KİMLİK NO :57061612840 Resul ve Perizat oğlu 01/01/1940 Iğdır Doğumlu



Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü vekili Av. Özlem Erdoğan Özkan tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizin boş olması nedeniyle dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

18/09/2026 günü saat: 09:35'deyapılacak olan duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 137. ve devamı maddeleri uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.26/03/2026

