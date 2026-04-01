MANİSA 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2017/1139 Esas, KARAR NO: 2020/1518

İLANEN TEBLİGAT YAPILAN DAVALI: HANDAN AYKANER(T.C. No: 476*****732

Mahkememizin yukarıda numarası yazılı dosyasında 08/12/2020 tarihli karar ile; Manisa ili Yunusemre ilçesi, Topçuasım Mahallesi 152 ada, 24 parsel sayılı 289,00 m² yüzölçümlü, arsa vasıflı taşınmaz üzerindekiortaklığın satış yolu ile giderilmesine, Satıştan elde edilecek paranın; tapudaki, veraset ilamındabelirlenenpaylara göre paydaşlara dağıtılmasına, Taşınmazın açık arttırma ile satılmasına, HMK.nun 322/2. maddesi gereğince, satış memuru olarak mahkememiz yazı işleri müdürününatanmasına, karar verilmiştir.

Yurt dışında ikamet ettiği anlaşılan Davalı Handan AYKANER'e Münster Başkonsolosluğu marifetiyleadreste oturmadığı gerekçesiyle tebligat yapılamadığından ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir. Bu nedenle;

Mahkememiz kararının işbu ilanın gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra davalı Handan AYKANER'e tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğden itibaren 2 hafta içinde İzmir Bölge Adliye Mahkemesine istinaf başvurusunda bulunabileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 25/03/2026

