BURSA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
Örnek No:55*
T.C.Ortaklığın giderilmesi davası sonucunda aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/39 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
BURSA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
2026/39 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
BURSA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
2026/39 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
Taşınmazın Özellikleri : Satışa konu Bursa İli Nilüferİlçesi Fadıllı Mahallesi Mahallesi 0 Ada 887 Parsel numarasında kayıtlı bulunan ve ana taşınmaz niteliği "Tarla" olan 2.800,00 m2yüzölçümündeki taşınmazdır. Taşınmaz yer yer değişmekle beraber % 2-3 arasında meyillidir. Erozyon Problemi yoktur. Kadastro yolu yoktur. Taşınmaz Şahıs imkanları ile sulanabilir tarım Arazisidir. Taşınmaz tam verim çağında Kapama Ceviz Bahçesi olarak kullanılmaktadır. Kıyı ve Köşelerinde Aile İhtiyacına yönelik olarak dikilen değişik Meyve Ağaçları bulunmaktadır. Taşınmaz, Fadıllı Mahalle Meydanına kuşuçuşu 335 metre mesafededir. Taşınmaz,Elektirik, İçme Suyu, Doğalgaz, Kanalizasyon vb. gibi Altyapı Hizmetleri ile Ulaşım, Çöp Toplama gibi Belediye Hizmetlerinden faydalanmamaktadır. Adresi : Bursa İli Nilüfer İlçesi Fadıllı Mahallesi 887 Parsel Tarla Yüzölçümü : 2.800,00 m2 İmar Durumu:Bursa 2020 yılı 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında ''Tarım Alanları'' sembolü tanımlıdır. Ayrıca Ramsar Alanında kalmaktadır. Kıymeti : 5.600.000,00 TL KDV : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 22/04/2026 - 13:50 Bitiş Tarih ve Saati : 29/04/2026 - 13:50
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 25/05/2026 - 13:50 Bitiş Tarih ve Saati : 01/06/2026 - 13:50
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
