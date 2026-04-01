Örnek No:55*

T.C.

BURSA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2026/39 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/04/2026 - 13:50 Bitiş Tarih ve Saati : 29/04/2026 - 13:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/05/2026 - 13:50 Bitiş Tarih ve Saati : 01/06/2026 - 13:50

Ortaklığın giderilmesi davası sonucunda aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Taşınmazın Özellikleri : Satışa konu Bursa İli Nilüferİlçesi Fadıllı Mahallesi Mahallesi 0 Ada 887 Parsel numarasında kayıtlı bulunan ve ana taşınmaz niteliği "Tarla" olan 2.800,00 m2yüzölçümündeki taşınmazdır. Taşınmaz yer yer değişmekle beraber % 2-3 arasında meyillidir. Erozyon Problemi yoktur. Kadastro yolu yoktur. Taşınmaz Şahıs imkanları ile sulanabilir tarım Arazisidir. Taşınmaz tam verim çağında Kapama Ceviz Bahçesi olarak kullanılmaktadır. Kıyı ve Köşelerinde Aile İhtiyacına yönelik olarak dikilen değişik Meyve Ağaçları bulunmaktadır. Taşınmaz, Fadıllı Mahalle Meydanına kuşuçuşu 335 metre mesafededir. Taşınmaz,Elektirik, İçme Suyu, Doğalgaz, Kanalizasyon vb. gibi Altyapı Hizmetleri ile Ulaşım, Çöp Toplama gibi Belediye Hizmetlerinden faydalanmamaktadır. Adresi : Bursa İli Nilüfer İlçesi Fadıllı Mahallesi 887 Parsel Tarla Yüzölçümü : 2.800,00 m2 İmar Durumu:Bursa 2020 yılı 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında ''Tarım Alanları'' sembolü tanımlıdır. Ayrıca Ramsar Alanında kalmaktadır. Kıymeti : 5.600.000,00 TL KDV : %10

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

