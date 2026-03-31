TURGUTLU 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.TURGUTLU 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ TASFİYE MEMURLUĞU

TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE AÇILDIĞINA

ve BASİT USULDE YAPILDIĞINADAİR İLAN

DOSYA NO:2026/5 TEREKE

46363613204 TC.Kimlik nolu RIZA İMAN'ın terekesinin; Turgutlu 1.Sulh Hukuk Mahkemesinin 03/03/2026 Tarih ve2026/248 Esas, 2026/286 Karar sayılı kararı ile murisin mirasının TMK.nun. 612.Md. gereğince iflas hükümlerine göre tasfiyesine karar verilmiş olup,memurluğumuzca da tasfiyenin basit usulde yürütülmesine karar verilmiştir. Bu sebeple, alacaklıların ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde alacaklarını ve iddialarını bildirmeleri, alacak kayıtlarını yaptırmaları için iflas başvurma harcı ve tebliğ giderlerini de peşin ödemeleri gerektiği, bu müddet içinde alacaklılardan birinin tasfiye giderlerini peşin vermek sureti ile tasfiyenin adi şekilde yapılmasını isteyebileceği İİK'nın 166 ve 218. maddeleri gereğince ilan olunur.

Basın No: ILN02434688

